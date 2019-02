Mladé studentky umějí kávu a čaj připravit tak, že bodují na soutěžích

Česká barmanská asociace zaštiťuje i soutěž v přípravě čajů. A těm se úspěšně věnuje osmnáctiletá Dominika Hoffmannová, spolužačka Nicoly Carajiové. Ačkoliv začala s tréninkem teprve před rokem, podařilo se jí v celkovém hodnocení Nejlepší teatender roku 2018 junior získat první místo.

„Za vším jsou desítky hodin tréninků, které nikdo nevidí. Soutěže jsou i o štěstí, můžete být perfektně připravení, ale pak záleží i na rozlosování nebo momentálním rozpoložení poroty,“ zmiňují shodně obě studentky třetího ročníku mostecké hotelové školy Bukaschool.

Jako studentky hotelové školy máte ke gastronomii hodně blízko a k ní patří káva či čaj. Jak jste se ale dostaly k soutěžení?

Nicola: Za všechno může náš pan učitel techniky obsluhy a služeb Miloš Bednář, který mě před dvěma lety přemluvil, zda bych to nechtěla zkusit. Hned na první soutěži jsem získala druhé místo necelý bod za prvním, za loňský rok jsem v baristických soutěžích opět obhájila druhé místo.

Dominika: Z naší školy jsem byla první, kdo se zúčastnil čajových soutěží. Jsem soutěživý typ, tak na prvním místě, když mě pan učitel oslovil, bylo dokázat sobě i okolí, že to zvládnu. Větší zájem o samotný čaj a čajovou kulturu přišel až později. Tím, že jsem uspěla hned na začátku, tak mě to hodně nakoplo. Čaj byl ještě před rokem pro mě velká neznámá, ale teď jsem mu úplně propadla.

O co jde v čajové a kávové soutěži Barista či teatender roku V průběhu roku pořádá Česká barmanská asociace v různých sekcích jednotlivé soutěže. Mezi nimi je i soutěž v přípravě kávy nebo čaje. Soutěžící v nich získávají body, které se postupně sčítají. Ten, kdo jich má celkově nejvíce, obdrží i ocenění roku ve svém oboru. Teatender, odborník na čaj a čajovou kulturu V soutěžích, jež úspěšně objíždí i Dominika Hoffmannová z mostecké hotelové školy, musí účastníci podle chuti, vůně a vzhledu rozpoznat druh čaje i jeho historii a způsob přípravy. Dalším úkolem je profesionálně uvařit čaj, znát správnou teplotu vody, způsob přípravy či servírování. Na závěr připravuje teatender volný nápoj na bázi čaje. Barista, odborník na přípravu kávy, zejména espressa V jedné části klání musí soutěžící nastavit v časovém limitu mlýnek na kávu. Hodnotí se preciznost práce, spotřebované množství kávy, chuť a vzhled připraveného nápoje. Soutěžní úkol spočívá v přípravě dvou porcí cappuccina a espressa a dvou porcí libovolného koktejlu s použitím kávy. V této kategorii boduje studentka mostecké hotelovky Nicola Carajiová.

V čem spočívá princip kávových nebo čajových soutěží?

Nicola: U mě soutěžní úkol spočívá v přípravě dvou porcí cappuccina a espressa a dvou porcí libovolného nápoje z kávy. V druhé části musím nastavit mlýnek na kávu v určeném časovém limitu. Hodnotí se i preciznost či spotřebované množství kávy. Druhy kávy dodává na soutěž pořadatel, ale už předem nás informuje, jaký druh bude použit, abychom věděli, jak bude káva chutnat, protože i podle toho vymýšlíme složení koktejlu. Nebo si už dopředu zkouším, jaký bude pro daný druh kávy nejlepší způsob mletí. Hodnotí se samozřejmě chuť a vzhled.

Dominika: Já před soutěží dostanu portfolio osmi druhů čajů. Musím se naučit jejich chuť a také i jejich historii a způsob přípravy. V soutěži pak podle chuti, vůně a vzhledu poznáváme, o jaký čaj se jedná. Nejtěžší bývá rozeznat zelené čaje, které mají velmi podobný vzhled a často i chuť. Není to úplně jednoduché a musím se neustále učit. Dalším úkolem je profesionálně uvařit čaj, znát správnou teplotu vody či způsob přípravy či servírování. Stejně jako u kávy připravujeme volný nápoj na bázi čaje. Na poslední soutěži v Brně, která se konala o tomto víkendu a kterou jsem vyhrála, jsem měla například připravený koktejl z jasmínového čaje, okurky, bazalky a růžového pepře.

Ve svých kategoriích patříte k juniorské špičce. Příští rok vás obě čeká maturita. Jaké máte plány do budoucna?

Nicola: Zabojovat v soutěžním ročníku 2019 o první místo. Při závodech jsem velká trémistka, tak si říkám, že už je čas se uvolnit a napotřetí už to první místo získat. Pak bych chtěla ještě studovat dál na vysoké škole, opět obor gastronomie a hotelnictví. A hlavně cestovat. Můj sen je dostat se na kávové plantáže v Jižní Americe a vidět přímo na místě kávovníky, sběr kávových zrn a vlastně celý proces cesty kávy do kavárny. Mít kavárnu někde v Praze a v ní si míchat vlastní směsi kávy by mě také bavilo. V severních Čechách teď zůstat nechci. Tady zatím poptávka po opravdu kvalitní kávě není.

Dominika: V květnu se zrovna koná velká mezinárodní soutěž Tea Masters Cup, kdo vyhraje kvalifikační kolo, tak se dostane na mistrovství do Číny. To je teď taková moje motivace. Tím, že nejsem úplně studijní typ, tak se chci po škole věnovat hned gastronomii. Spousta dobrých čajoven je v Praze, takže bych chtěla zamířit asi tam. Nechci být ani majitel čajovny, to už je spíš o obchodu, ale ten, kdo bude čaj připravovat a lidem servírovat. Mám totiž moc ráda přímý kontakt s lidmi.

Pochutnáte si ještě na kávě nebo čaji, když jste s nimi dennodenně v tak úzkém v kontaktu?

Nicola: Kávu mám moc ráda, piju ji určitě každý den, ale doma už si ji nedávám. Do kavárny s kamarády také zajdu, ale musím se přiznat, že většinou zjišťuji, že káva není moc dobře připravená. Zatím jsem ale kávu nikdy nevrátila a zakázala jsem si ji i v duchu hodnotit.

Dominika: Příprava čaje je pro mě příjemný relax. Čaji a čajové kultuře věnuji celý svůj volný čas. Když si chci dát opravdu dobrý čaj, tak nejdu nikdy do kavárny, ale opravdu do čajovny. I rodinu jsem naučila doma vařit čaj jedině sypaný, sáčkový jsem zakázala.