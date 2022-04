PROGRAM: EuroBasket zamíří i do Prahy. Kdy a s kým hrají Češi?

Rozlosování evropského šampionátu se skládá ze čtyř skupin po šesti týmech, do play off postoupí první čtyři.

Češi se ve skupině D, jejíž zápasy přivítá pražská O2 arena, utkají s Poláky, Srby - možná i s hvězdným Nikolou Jokičem -, Nizozemci, Finy a Izraelci. Hraje se od pátku 2. září do čtvrtka 8., národní tým začne všechny duely v 17:30.

Kromě Prahy jsou hostitelskými městy gruzínské Tbilisi, italský Milán, německý Kolín nad Rýnem a Berlín, kde od 10. do 18. září proběhne závěrečná vyřazovací část.

Šampionát se měl původně uskutečnit v září 2021, kvůli odložení her v Tokiu se ale rovněž posunul. Poslední EuroBasket v roce 2017 ovládli Slovinci před Srby a Španěly, Češi nepostoupili do play off.

Skupina D (Praha)

Pátek 2. září

14:00 Izrael - Finsko

17:30 Polsko - Česko

21:00 Srbsko - Nizozemsko

Sobota 3. září

14:00 Finsko - Polsko

17:30 Česko - Srbsko

21:00 Nizozemsko - Izrael

Pondělí 5. září

14:00 Polsko - Izrael

17:30 Česko - Nizozemsko

21:00 Srbsko - Finsko

Úterý 6. září

14:00 Nizozemsko - Polsko

17:30 Finsko - Česko

21:00 Izrael - Srbsko

Čtvrtek 8. září

14:00 Finsko - Nizozemsko

17:30 Česko - Izrael

21:00 Srbsko - Polsko

Skupina A (Tbilisi)

(začátky utkání jsou v českém čase, v Tbilisi je o dvě hodiny víc)

Čtvrtek 1. září

13:30 Španělsko - Bulharsko

16:15 Turecko - Rusko

19:00 Belgie - Gruzie

Sobota 3. září

13:30 Rusko - Belgie

16:15 Bulharsko - Turecko

19:00 Gruzie - Španělsko

Neděle 4. září

13:30 Bulharsko - Rusko

16:15 Španělsko - Belgie

19:00 Turecko - Gruzie

Úterý 6. září

13:30 Belgie - Turecko

16:15 Rusko - Španělsko

19:00 Gruzie - Bulharsko

Středa 7. září

13:30 Turecko - Španělsko

16:15 Bulharsko - Belgie

19:00 Gruzie - Rusko

Skupina B (Kolín nad Rýnem)

Čtvrtek 1. září

14:30 Bosna a Hercegovina - Maďarsko

17:15 Slovinsko - Litva

20:30 Francie - Německo

Sobota 3. září

14:30 Německo - Bosna a Hercegovina

17:45 Litva - Francie

20:30 Maďarsko - Slovinsko

Neděle 4. září

14:30 Litva - Německo

17:45 Slovinsko - Bosna a Hercegovina

20:30 Francie - Maďarsko

Úterý 6. září

14:30 Bosna a Hercegovina - Francie

17:15 Maďarsko - Litva

20:30 Německo - Slovinsko

Středa 7. září

14:30 Litva - Bosna a Hercegovina

17:15 Francie - Slovinsko

20:30 Maďarsko - Německo

Skupina C (Milán)

Pátek 2. září

14:15 Ukrajina - Velká Británie

17:00 Chorvatsko - Řecko

21:00 Itálie - Estonsko

Sobota 3. září

14:15 Velká Británie - Chorvatsko

17:00 Estonsko - Ukrajina

21:00 Řecko - Itálie

Pondělí 5. září

14:15 Chrovatsko - Estonsko

17:00 Velká Británie - Řecko

21:00 Ukrajina - Itálie

Úterý 6. září

14:15 Estonsko - Velká Británie

17:00 Řecko - Ukrajina

21:00 Itálie - Chorvatsko

Čtvrtek 8. září

14:15 Chorvatsko - Ukrajina

17:00 Estonsko - Řecko

21:00 Velká Británie - Itálie

Vyřazovací část (Berlín)

Sobota 10. září

Tým B2 - tým A3

Tým A1 - tým B4

Tým B1 - tým A4

Tým A2 - tým B3

Neděle 11. září

Tým C1 - tým D4

Tým D2 - tým C3

Tým C2 - tým D3

Tým D1 - tým C4

Úterý 13. září

1. čtvrtfinále

2. čtvrtfinále

Středa 14. září

3. čtvrtfinále

4. čtvrtfinále

Pátek 16. září

1. semifinále

2. semifinále

Neděle 18. září

Zápas o třetí místo

Finále