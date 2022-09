Výhra se rovná postup. Češi jdou hrát s Finskem o play off EuroBasketu

Co v případě porážky? Češi ztrácí kontrolu

POKUD by dnes Izraelci porazili Srby, postupují Izraelci a Finové (i kdyby Finové nezvládli poslední zápas s Nizozemskem, mají lepší vzájemný zápas s Českem). Čtvrteční mač s Izraelem už by pro Čechy nebyl relevantní.

(i kdyby Finové nezvládli poslední zápas s Nizozemskem, mají lepší vzájemný zápas s Českem). Čtvrteční mač s Izraelem už by pro Čechy nebyl relevantní. POKUD dnes Srbové potvrdí roli favorita, rozhodne se ve čtvrtek .

. POKUD Češi prohrají i s Izraelem, tak končí .

. POKUD Češi porazí Izrael a zároveň Finové Nizozemsko, oba vítězné týmy postupují (Finové díky bodům, Češi na základě lepšího vzájemného zápasu s Izraelem).

POKUD by Finové s Nizozemci zklamali a Češi vyhráli s Izraelem, rozsoudí trio Česko-Izrael-Finsko skóre.