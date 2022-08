U nás doma je všechno soutěž. Basketbal nám nestačí, říká Anna Satoranská

Jste před důležitým manželovým zápasem nervóznější vy, nebo on?

Tomáš nervózní nebývá. Když se zápas blíží, už myslí jen na něj a není s ním moc řeč. Třeba jdeme na večeři, povídáme si, ale vidím na něm, že hlavou už je na hřišti. Já jsem naopak nervózní dost, i když hlavně při zápase. Asi je to dané tím, že jsem basketbal sama hrála. Když jsem v hale, křičím, a to i dost sprostě. Zatím je to dobré, protože žijeme v zahraničí a nikdo mi nerozumí.

Můj táta nám říká bezdomovci, protože jsme všude jen na návštěvě. Teď se to snad poprvé změní v Barceloně. Tam jsme koupili byt, který bude jen náš.