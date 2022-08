Tlak a nervozita mohou škodit, ví basketbalisté. Největší výhoda? Zkušenosti

„Hale je pocitově dobrá. Vizuální stránka, hřiště i koše jsou v pohodě. Někdy se ve větších arénách můžete trochu ztrácet v prostoru, ale tady je zatím všechno v pohodě,“ líčil Patrik Auda po středečním tréninku.

„Mám velmi dobrý pocit, hala mi velikostí i osvětlením mi připomíná Čínu a Šanghaj,“ poznamenal asistent trenéra Luboš Bartoň s odkazem na světový šampionát v roce 2019, na němž Češi vyválčili šestou příčku.

„Já samozřejmě nehrál, ale byl jsem tam a jako bývalý střelec to můžu posoudit. Obroučky jsou taky fajn, palubovka je skvělá. Myslím, že se nemáme na co vymlouvat.“

V závěrečné části středeční fáze Češi pilovali střelbu, jejich pokřikování se v obřím prostoru zatím jasně rozléhalo. Od pátku už ale bude vše jinak, při bouřlivé kulise hlediště s kapacitou 12 500 diváků se dá očekávat pořádný rachot.

„Myslím, že atmosféra bude neuvěřitelná, lidi nás budou táhnout dopředu a my se jim budeme snažit odvděčit,“ slibuje Auda.

Pozornost však může přinést i nevítaný tlak.

„Nemůžeme si ho připouštět,“ ví Martin Kříž. „Zdravá nervozita musí být, ale ne moc velká, protože pak přijdeme do prvního zápasu a budeme koukat jak z jara. To se nesmí stát.“

Češi rozehrají turnaj v pátek v 17:30 proti Polsku, v sobotu je ve stejný čas čeká Srbsko, jeden z hlavních favoritů celého šampionátu, i s hvězdným Nikolou Jokičem.

„Vstup do turnaje i do zápasu musí být stoprocentní, tlak a přehnaná nervozita by nám mohly jen uškodit,“ varuje Kříž. „Nemůžeme se dočkat, až to vypukne,“ dodává natěšeně.

Poslední dva duely před EuroBasketem reprezentanti nezvládli, minulý týden v rámci kvalifikace o postup na MS 2023 prohráli s Francií i Maďarskem. Nicméně v minulosti ukázali, že při vrcholných akcích se dokážou semknout.

Vedle zmíněného šestého místa z MS v Číně stvrdili partu i postupem na loňské olympijské hry v Tokiu.

„Právě tyhle zkušenosti jsou to nejdůležitější, co kluci mají,“ zdůrazňuje Bartoň. „Jsou pospolu dlouhou dobu a už prodělali spoustu těžkých bitev proti těžkým soupeřům.“

Další porci, která je čeká v následujících dnech, proto netrpělivě vyhlížejí.