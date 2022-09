ONLINE: Kdo s koho. Basketbalisté hrají s Izraelem o postup do osmifinále

Po úvodních dvou porážkách s Polskem a Srbskem čeští basketbalisté na možný konec ve skupině odmítali myslet. Ubojovaná výhra s Nizozemskem dodala potřebné body, ale příliš sebevědomí nepřidala. Další rozpačitý výkon s Finskem v utkání, po kterém už mohli Češi slavit postup, je pak dostal do současné situace.

„Všechno je v našich rukách,“ můžou si však nadále říkat domácí. Finové porazili podle očekávání Nizozemsko a připravili pole pro český zápas o vše.

Češi v případě triumfu skončí ve skupině D čtvrtí a v berlínském osmifinále vyzvou vítěze skupiny C Řecko s hvězdným Janisem Adetokunbem.

O vše s rodnou vlastí.

Takový příběh dnes večer píše stratég na české lavičce Ginzburg. „Je vidět, že měl jednodušší noc. Zná trenéry i hráče, takže nemusel trávit tolik času u videa a je vyspanější,“ komentoval na středečním tréninku Jaromír Bohačík.

Na které hráče v izraelském kádru se speciálně zaměřit?

Izraelci staví na mladých hráčích, tolik úspěšných v juniorských kategoriích, kteří v letech 2018 a 2019 vyhráli evropský šampionát do dvaceti let. Nyní nastal jejich čas zářit i mezi seniory.

Dvěma nejlepším střelcům v Praze je shodně 21 let.

Do pozice lídra se hned v úvodním utkání 23bodovou smrští postavil křídelník Washington Wizards Deni Avdija, který sbírá průměrně přes patnáct bodů na zápas. Druhým nejlepším střelcem je třináctibodový rozehrávač Yam Madar, jenž proměnil na turnaji deset trojek s úspěšností přes 55 %.

A co český tým?

Nejkonzistentnějším se v důležitých zápasech ukazuje Jan Veselý, který kromě nevyvedeného zápasu se Srbskem zaznamenal vždy minimálně patnáct bodů, což je i jeho turnajový průměr.

Do první a čtvrtého zápasu českého týmu nastoupil i Tomáš Satoranský.

Zranění kotníku mu ale brání předvádět to, na co je zvyklý. „Rád bych se cítil jako Tomáš Satoranský, ale nejde to. Ale doufám, že se to zlepší do dalších zápasů,“ říkal po utkání s Polskem.

Proti Finsku se naopak zvedl jiný tahoun Vojtěch Hruban, jenž po nezvykle nevýrazných výkonech nasázel 22 bodů.

„Teď už to ani není o talentu, bude to o tom, kdo to bude chtít víc urvat,“ byl si vědom po zápase s Finskem pivot Ondřej Balvín.