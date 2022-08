Jsi blbej. Proč jsi na tu operaci chodil? Kapitán basketbalistů o cestě mezi elitu

Nyní je z Vojtěcha Hrubana historicky nejlepší střelec basketbalové Ligy mistrů. Kapitán české reprezentace. A také táta dvou dětí a nadšený zahrádkář.

Dvaatřicetiletý křídelník letos přestoupil z Nymburka do anglického celku London Lions a v pátek mu začne EuroBasket v Praze. Nejen o svém novém angažmá vyprávěl v rozhovoru pro iDNES Premium.

Okolo sedmnácti jsem basket nebral tak vážně. Nebyl jsem si jistý, jestli můžu hrát profesionálně. Jestli si já sám připadám tak dobrý, abych to někam dotáhl.

Je příběh o setkání vaší maminky s trenérem Lvem pravdivý?

Ano, v dnešní době už by se tato situace možná nestala. Společnost je nastavená jinak a kdekdo by se mohl naštvat, když byste mu řekli, že je vysoký. (pousměje se) Trenér odhadl, že bych také jednou mohl dost vyrůst. Přišli jsme pak s mamkou na trénink přípravky a začalo mě to bavit. Dělal jsem víc sportů naráz, ale u basketu jsem zůstal.

EuroBasket 2022 příloha iDNES.cz

Měl jste dětské představy, že hrajete v NBA?

Ani ne. Hodně jsem jezdil na českou ligu, když USK Praha na přelomu tisíciletí vyhrávalo tituly. Takže jsem si hrál na to, že válím v české lize. Mám spoustu podpisů od basketbalistů, se kterými jsem potom hrál nebo jsem je potkával. Basketem jsem žil, i když jednu dobu jsem na sobě přestal trochu makat.

Čím to?

Okolo sedmnácti jsem basket nebral tak vážně. Nebyl jsem si jistý, jestli můžu hrát profesionálně. Jestli si já sám připadám tak dobrý, abych to někam dotáhl. A hrát jen tak pro zábavu? Po tom jsem netoužil. Tehdy jsem tréninku asi nedával tolik, kolik by bylo potřeba, abych naplnil svůj potenciál a talent. Až časem jsem zjistil, že takové myšlenky byly špatně. Možná kdybych to měl v hlavě nastavené jinak, mohla by moje kariéra být ještě lepší.

Co rozhodlo, že jste se vrátil na správnou cestu?

Na USK mě ukecal trenér Ken Scalabroni, který ve mně viděl potenciál. Byl to on, kdo řekl: „Vždyť ty můžeš být skvělý hráč. Umíš vše, co je potřeba. Jen je nutné tě popostrčit.“ On byl ten důvod, že jsem zůstal u basketu na profi úrovni. Promluvil mi do duše. A pak mě basket začal opět víc bavit, zlepšoval jsem se a zjistil, že bych se tím mohl i živit, což potom ale vyžaduje daleko větší dávku dřiny.

Kdo z trenérů vás ještě ovlivnil?

Těžko vyzdvihnout jednoho. Petr Hoffman v dorostu USK mi dal základy. Ronen Ginzburg si mě vytáhl z USK do Nymburka, Oren Amiel mě také posunul. Dlouho jsem byl v juniorce a on věřil, že můžu být lepší.

Na druhou stranu si s úplně každým trenérem člověk nesedne. Neměl jste někdy chuť se ozvat: Proč tady Karel hraje víc minut než já? Nebojoval jste s podobnými myšlenkami?

Myslím, že není špatně říct slušně svůj názor. Většina trenérů dokáže přijmout pohled hráče a promluvit si o tom. Neříkám, že by trenéři měli hráče poslouchat, ale vyslechnout si ho, to ano. Takže když mám takové myšlenky, zajdu za trenérem a v klidu si s ním promluvím.

Nyní vás čeká první zahraniční angažmá v London Lions. Už jste v Anglii byl?

Právě že ještě nikdy. Klub chtěl, abych dorazil na začátku srpna, ale měli jsme zrovna s nároďákem turnaj v Hamburku. Vždy jsem návštěvu Londýna odkládal s tím, že se tam podívám na delší dobu, nejen na víkend, abych mohl zemi prozkoumat. A teď zde budu dokonce i hrát a žít. (usmívá se) Těším se, je to mladý ambiciózní klub, který se chce prosadit v evropských pohárech, investuje do toho hodně peněz i úsilí. Ten projekt se mi velmi líbí. A budu mít své číslo 77. Navíc anglickou kulturu jsem měl vždycky rád.

Co konkrétně?

Poslouchám brit pop, mám řadu oblíbených hudebních skupin. Také mám rád britský humor, jejich pořady a show, lidi jako Ricky Gervais nebo Jeremy Clarkson. I rodina je s Anglií spokojená, není tam jazyková bariéra, snad nebude problém se aklimatizovat. Dcera už má zmapované všechny zábavné parky v okolí, budeme mít co dělat.

Proč jste si počkal na přestup do zahraničí?

Příležitost odejít ven byla, ale vždy jsem měl od Nymburka dobrou nabídku, která to převážila. Až teď byla situace jiná. S Nymburkem jsme se na nové smlouvě nedohodli a nabídka z Londýna byla velmi lákavá.

Loni v létě jste řešil jiné věci. Kvůli operaci paty jste se na zápasy svých spoluhráčů na olympiádě v Tokiu díval jen v televizi. Jak moc to mrzelo?

Přiznávám, že nejdřív to bylo těžký. Samozřejmě jsem klukům v kvalifikaci v Kanadě moc fandil, na druhou stranu mě naštvali, že na olympiádu postoupili. (usmívá se) Tak to někdy chodí. Trvalo mi den dva, než jsem se s tím srovnal. Než mi dohučel v hlavě vnitřní hlas: „Jsi blbej. Proč jsi na tu operaci chodil? Měl jsi to vydržet.“ Byla to totiž rutinní záležitost. Nepříjemný výrůstek na kosti, který pobolíval, ale zákrok mohl počkat. Operace byla moje volba a přišel jsem kvůli ní o olympiádu

Kvůli zranění chyběl i nymburský Martin Kříž.

Byli jsme v kontaktu, ale Martin byl v jiné situaci než já, u něj šlo o zranění. Bylo fajn vidět, že na nás kluci myslí, na zápas přinesli naše dresy. I to nám pomohlo se s tím srovnat. Byl jsem rád za ně i za celý český basket, že se posunul zas o kus dál. Je to další úspěch naší generace.

Český basketbalista Vojtěch Hruban (vlevo) útočí v zápase s Německem.

Teď vás čeká možná vrchol: EuroBasket v Praze. Můžete si coby kapitán týmu dovolit seřvat třeba Tomáše Satoranského?

Já v kabině nerad řvu, není to ani potřeba, s kluky už se známe dlouho. Občas padne ostřejší slovo na mladší hráče, když mám pocit, že se nesoustředí na zápas a neberou to vážně. Když je tam kluk jen na výletě, pak umím být i nepříjemný, ale to se stává zřídka.

Mezinárodní basketbalová federace FIBA vám přisoudila na EuroBasketu až 10. místo... Co vy na to?

Tato zpráva u nás v šatně rezonovala. Myslíme, že 10. místo je nefér. Nevím, kolikrát ještě musíme porazit top týmy, abychom se dostali v jejich výběru výš. Nám to akorát dodalo motivaci. Určitě míříme výš, základem je ale postup ze skupiny.

Mimochodem, kde jste strávil dovolenou?

Byli jsme s rodinou tři týdny v Chorvatsku. Zažili jsme spoustu zábavy u bazénu či u moře, dcera se naučila plavat. I když po návratu domů jsme se s manželkou shodli, že potřebujeme další dovolenou. (usmívá se) S dětmi se mi daří vypnout hlavu od basketu, je to fajn. Stejně tak při zahradničení. Akorát letos jsme všechno zasadili a vyrostlo to, zrovna když jsme byli v Chorvatsku. Takže ovoce sklízeli jiní.