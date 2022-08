Jak se léčí Satoranský: specialista z NBA i nemocnice doma. Rozhodne středa

Satoranský na přípravném turnaji v Hamburku v duelu s domácím Německem (19. srpna) nešťastně dopadl na nohu protihráče a pochroumal si kotník pravé nohy.

Od té doby se rozběhlo velké soukolí složitých operací s jediným cílem: uschopnit lídra národního týmu pro mistrovství Evropy, jehož skupinu Češi odehrají v Praze. K prvnímu duelu nastoupí už v pátek.

Jak rehabilitace elitního rozehrávače probíhá, vylíčil v úterý manažer reprezentace Michal Šob.

„Jestli Tomáš na EuroBasketu nastoupí, nebo ne, je stále ve hvězdách. Nechceme předjímat, ale rehabilitace jde určitě správným směrem.“

Češi musejí uzavřít finální soupisku do středeční půlnoci, oficiálně ji budou prezentovat na čtvrtečním mítinku, který začne v 16:30. Do té doby tedy teoreticky za výjimečných okolností mohou do sestavy sáhnout. Definitivní oznámení i pro veřejnost přijde ve čtvrtek po schůzce.

„Rozhodneme 31. odpoledne poté, co se s Tomášem sejdeme a realisticky vyhodnotíme situaci,“ přibližuje Šob. „Scénáře jsou tři. Jeden je úplně bez Tomáše, druhý jedenáct hráčů plus Tomáš s otazníkem, že se třeba v budoucnu zapojí, třetí je dvanáct hráčů i s připraveným Tomášem.“

Satoranský se od minulého pondělí zotavuje pod dohledem Navina Hettiarachchiho, renomovaného specialisty z NBA, který přiletěl do Prahy.

„Tomáš se s ním zná z Washingtonu, zabývá se urychlováním návratu na palubovku. Tomáš je s ním od pondělí v dennodenním kontaktu, dá se říct, že se nastěhoval k němu domů,“ popisuje Šob.

Kromě toho zraněný basketbalista dochází na různé léčebné kúry.

„Lasery, magnety i antigravitační běhátko a spousta dalších vymožeností. Se specialistou přicházeli s požadavky, které kolikrát ani nebyly dostupné v České republice, ale po ose Tomáš, Česká basketbalová federace, náš zdravotní tým a agent se snažíme udělat vše, abychom měli čisté svědomí, že jsme pro jeho návrat na palubovku udělali maximum,“ hlásí Šob.

Podle něj Satoranský zvládá náročný proces zotavování statečně a odhodlaně, s týmem je v kontaktu, zúčastnil se i společné večeře.

„Přijímá jen pozitivní diagnózy a odmítá jakéhokoli skeptika. Trochu to zlehčuju, ale určitě je pozitivně naladěn. Věří, že to zvládne, obětuje tomu veškerý čas, energii a úsilí. Jeho program je nabitý od rána do večera, je to psychicky i fyzicky náročné, ale rozhodl se, že tuhle cestu podstoupí a udělá pro start na EuroBasketu maximum. To je priorita a co se bude dít v klubu, je věcí druhotnou,“ poznamenal Šob směrem k následnému angažmá v Barceloně, k níž by se Satoranský měl připojit hned po mistrovství Evropy.

Kvůli snaze nezatěžovat kotník se Satoranský léčí hlavně doma, dojíždí jen na nezbytné procedury. „Ze srandy jsme si říkali, že jsme mu doma udělali nemocnici Chicago Hope,“ usmívá se Šob.

I toto připodobnění symbolizuje naději, že se česká hvězda v Praze ukáže.