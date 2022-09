ONLINE: Češi usilují proti Nizozemsku o první výhru na EuroBasketu

Češi se po nepovedeném pátečním otvíráku s Polskem zmátořili v závěru sobotního zápasu se Srbskem.

Stlačili více než dvacetibodové manko a donutili favority hrát do posledních minut. I přes porážku 68:81 byli s předvedenou hrou ve druhém poločase spokojení.

„Budeme muset vyhrát. Už není žádná jiná cesta,“ myslel hned po zápase se Srbskem na další soupeře pivot Martin Peterka.

„Teď se teprve ukáže, jestli je krize zažehnána. Já věřím, že ano,“ očekával, že Češi navážou proti Nizozemcům na zlepšenou hru.

Cesta do Berlína Z každé šestičlenné skupiny postupují do berlínského osmifinále čtyři týmy. Tabulka skupiny D:

1. POLSKO 5 b. (3 zápasy)

2. IZRAEL 5 b. (3)

3. SRBSKO 4 b. (2)

4. FINSKO 3 b. (2)

5. ČESKO 2 b. (2)

6. NIZOZEMSKO 2 b. (2)

„Je to nevypočitatelný soupeř. Ale pokud zopakujeme, jak jsme hráli ve druhém poločase se Srbskem, tak bychom je měli porazit,“ předjímal zase Ondřej Sehnal.

K tomu český rozehrávač vyslovil i jedno přání: „Doufám, že na další zápasy už bude Tomáš Satoranský, což je pro nás klíčový hráč.“

Zatímco proti Polsku obvyklý český tahoun hrál přes sedmnáct minut, proti favoritovi skupiny nenastoupil. Zřejmě proto, aby šetřil zraněný kotník, který ve dnech před turnajem léčil, na další zápasy…

„Rád bych se cítil jako Tomáš Satoranský, ale nejde to. Doufám, že se to zlepší do dalších zápasů,“ komentoval po utkání s Polskem pro ČT.

Nastoupí dnes do hry? S jakou to bude minutáží? A bude se cítit více svůj? To ukáže až zápas.

Zápas s nevypočitatelným soupeřem.

Nizozemci v utkání se Srby zdatně sekundovali, ve čtvrté čtvrtině ale favorit přeci jenom utekl na konečný výsledek 100:76. Nizozemskou morálku neustále nabíjel impozantním výkonem 34letý veterán Worthy de Jong, který nasázel 28 bodů s úspěšností střelby téměř 80 procent.

Úplně jiný zápas zažili Nizozemci proti Izraeli. Od začátku druhé čtvrtiny vedli, o náskok i celé vítězství přišli až ve druhé polovině závěrečné čtvrtiny.

Nizozemský basketbalista Worthy de Jong

Kromě de Jonga zaujímá svojí mrštností a nápaditostí jedenadvacetiletý rozehrávač Keye van der Vuurst de Vries, který v nároďáku debutoval už v rekordních šestnácti letech. Pod košem bude svádět s českými pivoty souboje 221 centimetrů vysoký obr Matt Haarms.

V českém týmu podobně jako de Jong nikdo bodově nevyčnívá. Kolem deseti bodů na zápas sbírali průměrně v úvodních dvou utkáních Vojtěch Hruban (10,5), Martin Peterka (10) a Vít Krejčí (9,5). Pod košem úřaduje se sedmi doskoky Ondřej Balvín.

Nizozemsko, alespoň před startem turnaje, patřilo k jednoznačnému outsiderovi skupiny. „EuroBasket pro nás začíná v pondělí, Nizozemsko můžeme porazit, uděláme pro to všechno,“ hecoval trenér Ronen Ginzburg.