Začíná EuroBasket. Pro Čechy doma, ale s otazníky. A s hvězdným Jokičem

Do Prahy zavítá jedna za skupin mistrovství Evropy. Přiveze špičkový basketbal, nejlepšího hráče světa, desetitisíce fanoušků i porci nevšedních příběhů a zážitků. „Vnímám to jako historickou událost,“ prohodí bývalý reprezentant Jiří Welsch.

Současní členové národního týmu od začátku týdne testují palubovku, která svítí na dně hlubokého trychtýře tribun O2 areny. „Už jen být tady na tréninku je úžasné. Hrozně se těším, až přijdou lidi, atmosféra bude neuvěřitelná,“ zasní se pivot Patrik Auda, když očima přelétává nachystané kulisy.

Zájem o akci symbolizuje i účast zahraničních médií. Po středečním tréninku obsypala skupinka izraelských novinářů českého trenéra Ronena Ginzburga, Srbové zase zpovídali Jana Veselého, který působil v Partizanu Bělehrad.

Momentka z tréninku reprezentace před EuroBasketem v Praze

Samotný turnaj startuje už ve čtvrtek, úvodní duely obstarají týmy v Tbilisi a Kolíně nad Rýnem. Od pátku se přidají zápasy v Miláně a Praze. Z každé ze čtyř šestičlenných skupin postoupí první čtyři celky do play off, které přivítá Berlín.

Čechům příprava nesedla

„Na mistrovství Evropy už jsme párkrát byli, ale domácí je speciální ve spoustě věcí. Jsme rádi, že už to konečně přišlo, protože jsme čekali iks let a můžeme se konečně ponořit do té atmosféry,“ těší se kapitán Vojtěch Hruban.

O svátku v Praze, který se kvůli pandemii koná o rok později, hovoří reprezentanti jako o vrcholu současné úspěšné generace.

Ale nálada v týmu není ideální. Ze čtyř posledních zápasů čtyři porážky, a především zraněný Tomáš Satoranský, který do posledních chvil intenzivně léčí zraněný kotník. O jeho (ne)účasti bude reprezentace informovat dnes odpoledne.

Bez něj Češi neobstáli v sobotní generálce proti Maďarsku, jemuž v rámci kvalifikace o postup na MS 2023 podlehli 79:82.

„Myslím, že každý už obrátil list,“ říká asistent trenéra Luboš Bartoň. „Samozřejmě jsme se z toho poučili a doufám, že zápas proti Polsku začneme v trošku jiném tempu a s jinou energií.“

V O2 aréně vrcholí přípravy na EuroBasket.

Proti severním sousedům nastoupí Češi v pátek od 17.30, ve skupině mají ještě Srbsko, Nizozemsko, Finsko a Izrael.

Atraktivní skupina s líbivými soupeři, kteří s sebou přivezou náruživé fanoušky. Ale především basketbalové těžké váhy.

Třeba u Nikoly Jokiče by tato charakteristika ještě relativně nedávno platila doslova, do sto třiceti kilogramů mu zbývalo jen pár deka.

Tahoun Srbů, sobotního českého soka, před dvěma lety vlétl do posilovny, zesílil a o patnáct kilo lehčí si letos se svým věčně otráveným úsměvem přebíral v NBA už podruhé za sebou cenu pro nejužitečnějšího hráče základní části.

Borce z nejprestižnější soutěže světa vezou do Prahy i Finové. Lauri Markkanen, který v zámoří před výměnou do Clevelandu střídavě zářil a zklamával v dresu Chicaga po boku Satoranského, zařídil své zemi před pár dny jako vůbec prvnímu evropskému celku postup na příští mistrovství světa.

Ohromný úspěch pro Seveřany, pro něž obvykle basketbal není na předních příčkách popularity.

Soupeře lákají Ginzburg i Auda

Ale třeba Izrael souboji pod košem žije. Zvlášť když má v kádru Deniho Avdiju, devítku draftu z roku 2020. Tehdy na něj ukázal Washington, basketbalista se srbskými kořeny tak na konci uplynulého ročníku přihlížel Satoranského loučení s NBA.

A nezapomínejte, že trenér Ginzburg je rodákem z Tel Avivu. Kromě příprav na EuroBasket tak musel zároveň zdlouhavě odpovídat zástupům krajanů, že tolik volňásků na pražskou skupinu skutečně nemá.

Na velkou podporu spoléhají i Poláci, do Prahy je to přece jen relativně blízko. Navíc mají v českém týmu favorita. „Lidé u nás zbožňují Patrika Audu, pár let tu hrál, vždy o Polsku říkal samé dobré věci,“ prozradí Jakub Wojczyński, redaktor listu Przegląd Sportowy.

Největší neznámá? Jednoznačně Nizozemci. V porovnání s ostatními členy „české“ skupiny basketbalový trpaslík, což se ostatně projevilo i na nižším zájmu o vstupenky na utkání s domácím výběrem.

„Spodní prstenec O2 areny bude ale zaplněný, atmosféra by měla být dobrá,“ ujišťuje svazový mluvčí Martin Peterka.

Na začátku týdne hlásili organizátoři přes 80 tisíc prodaných vstupenek.

