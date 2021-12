SOUTĚŽ: Vyberte nejkrásnější perníčky. Předvánoční souboj jde do finále

Pečení medového cukroví je nejen v České republice vánoční tradicí. Vůně perníkového koření se nádherně snoubí s romantikou zimních svátků a zdobení cukrovou polevou zabaví na dlouhé hodiny celou rodinu, včetně dětí natěšených na Ježíška.



Práce s cukrovou hmotou je ovšem záležitost ošemetná, vyžaduje dokonalou přípravu polevy a také jistou ruku a fantazii při vytváření obrazců a zdobných detailů. Zjistili jsme, že mezi našimi čtenáři a čtenářkami je takových mistrů spousta.

Vybrat ty nejzajímavější nebylo pro naši redakční porotu snadné, ale to hlavní je teď jen na vás. Rozhodnou totiž vaše hlasy. Udílet je můžete prostřednictvím soutěžní galerie až do 19. prosince 2021 do 23 hodin.



Na pět nejúspěšnějších autorů, kteří získají nejvíce hlasů a jejichž jména oznámíme v pondělí 20. prosince, čekají krásné ceny v podobě kuchyňského robota Eta Gratus v hodnotě bezmála deset tisíc korun. Jejich recepty na vánoční perníčky také zveřejníme v rubrice Recepty iDNES.cz, takže si je budete moci také upéct.

Více informací o soutěži najdete ZDE.

