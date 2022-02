Tahanice o spuštění spalovny mohou trvat několik let, varují Pardubičtí

Do veřejného projednání možného spuštění spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví u Pardubic se zapojily stovky lidí. Mnozí z nich byli zklamaní z toho, že vlastně neví, jak celá 11 hodin dlouhá debata dopadla. Verdikt se dozví až za několik měsíců.

„Ministerstvo životního prostředí má nyní 60 dnů na vypořádání všech připomínek, které zazněly přímo v debatě nebo které obdrželo písemně,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Dá se tak předpokládat, že stanovisko k vlivu stavby na životní prostředí zazní během jara. „Je to důležitý dokument, který firma AVE CZ potřebuje k dalšímu postupu pří získání stavebního povolení,“ řekl bývalý zastupitel Pardubic a dlouholetý bojovník proti spalovně nebezpečného odpadu Jan Linhart.

Zároveň počítá s tím, že kladné vyjádření k dokumentaci EIA firma nakonec získá. Zdálo se to patrné i během debaty z výroků zástupců ministerstva.

„Předložený projekt je mnohem kvalitnější, přepracovaný dokument splnil požadavky ministerstva. Jsou tam sice dílčí nedostatky, ale ty nejsou zásadní,“ řekl Václav Obluk, který pro ministerstvo projekt firmy posuzoval.

Ovšem podle Linharta by ani tím celá věc nekončila. Naopak. „Samosprávy a další odpůrci spalovny budou mít ještě relativně dost cest, jak projekt brzdit a blokovat. Je možné veškerá rozhodnutí napadat soudně. I kdyby se firmě dařilo, bude to celé trvat ještě dlouhé roky,“ doplnil Linhart.

Zablokujeme přístup k areálu, zvažují politici

A politici hned ukázali, že jim nápady nechybí. Například podle opozičního zastupitele Jiřího Lejhance (Pardubáci společně) lze investorovi znepříjemnit plány tím, že příjezdové cesty vlastní i samosprávy. Jednou z nich je obec Rybitví.

„Bez příjezdové silnice nemá firma šanci areál zprovoznit,“ uvedl Lejhanec.

„Je možnost osadit tam nějaké dopravní značení a znepříjemnit jim to. Ale to jsou záležitosti v případě, že projdou posudkem EIA, to nemůžeme předjímat,“ dodal náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Letos se navíc konají komunální volby a spalovna bude jedno z ústředních témat. „Spalovna v Rybitví bude možná i hlavním bodem volební kampaně. Je v zájmu všech lidí z Pardubic, aby toto zařízení nikdy nefungovalo,“ uvedl lídr koalice regionálních sdružení René Živný.

Město doufá, že mu firma spalovnu prodá

Podle Linharta je však možné, že se vedení firmy AVE CZ nakonec dohodne s městem na odkupu spalovny a spor jednou provždy skončí. A myslí si to i přesto, že úvodní kolo jednání s městem velmi rychle zkrachovalo.

„Firma se snaží o povolení už 16 roků. Stálo ji to strašné peníze. Vlastně nevím, proč toho už nenechali. Je patrné, že proces může trvat ještě mnoho roků. Možná zvyšují cenu, za kterou by byli ochotni případně spalovnu prodat,“ dodal Jan Linhart.

Licitování o prodeji vede za město Pardubice primátor Martin Charvát. Se zástupci firmy se setkal jen pár hodin před veřejným projednáním záměru, které se konalo minulé úterý.

„Bohužel, jak jsem předpokládal, zástupci AVE hned na začátku jednání kategoricky prohlásili, že spalovnu neprodají a chtějí projekt dovést do úspěšného konce,“ uvedl Charvát, který byl přitom velmi blízko konečné dohodě už před pěti roky, když se s firmou domluvil na ceně za 18 roků odstavené a zdevastované zařízení ve výši 35 milionů korun.

„O to víc mě mrzí, že se v roce 2017 nepodařilo realizovat odkup spalovny do majetku města. Zastupitelstvo tehdy záměr odkupu schválilo, ale nebyl dostatek hlasů pro vyčlenění finančních prostředků. Přitom v přepočtu by býval metr čtvereční přišel na necelé dva tisíce korun, což je z pohledu dnešních cen komerčních pozemků částka téměř směšná. Určitě by to bývalo stálo za klid a kontrolu nad spalovnou,“ dodal Charvát.