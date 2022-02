Odpadová firma odmítla nabídku Pardubic, že město odkoupí bývalou spalovnu

Načasování nebylo nejvhodnější. Pardubičtí radní nabídli firmě AVE CZ odkup bývalé spalovny právě ve dnech, kdy se konalo velmi emotivní veřejné projednání záměru společnosti na pálení 20 tisíc tun toxického odpadu ročně. Na něm si třeba náměstek primátora Jan Nadrchal nebral vůči společnosti právě velké servítky. Možná i proto jednání, která by mohla jednou provždy téma spalovny v Rybitví ukončit, v této fázi nevyšla.

„Radnice navrhuje odkup areálu a tím i zrušení projektu, firma AVE CZ odpadové hospodářství s tím ale nesouhlasí,“ řekl náměstek Nadrchal z hnutí ANO s tím, že projekt modernizace spalovny magistrát kategoricky odmítá.

Šanci koupit areál mělo město v roce 2017. Tehdy se obě strany dokonce už domluvily na ceně 35 milionů a zastupitelé transakci schválili. Jenže následně několik z nich opustilo sál, politici z ODS toho využili a nechali samostatně hlasovat o uvolnění peněz z rozpočtu. A bod už neprošel.

„Bylo to první jednání. Určitě se sejdeme znovu. První výstup je, že prodávat nechtějí. Nečekal jsem, že řeknou ne, čekal jsem ale, že si řeknou výrazně víc než v roce 2017,“ řekl Nadrchal.

Lidé ostře protestují proti způsobu veřejného projednání

Firma nadále usiluje o kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA. V úterý k tomu bylo vypjaté veřejné projednání. Konalo se online, což samosprávy i jednotlivci rozporovali. Prosazovali prezenční setkání v aréně, kterého by se mohlo zúčastnit víc lidí, v roce 2009 při prvním projednání tam bylo 5 000 lidí.

Ministerstvo životního prostředí se tentokrát rozhodlo pro online schůzi z důvodu pandemické situace. Město Pardubice zvažuje, že rozhodnutí ministerstva pořádat setkání online napadne soudně.

„Posílali jsme na ministerstvo životního prostředí oficiální dopis s námitkou, musí se ní vypořádat. A pokud bude nejhůř, půjdeme soudní cestou. Nenapadli jsme to jenom my,“ řekl Nadrchal.

Stejný krok totiž dělají i lidé z řad veřejnosti. Na ministerstvo napsal třeba doktor přírodních věd Antonín Novák z Pardubic.

„Organizátoři nezajistili bezproblémový přístup veřejnosti k tomuto projednání. Nemohli se ho zúčastnit lidé, kteří nemají potřebné technické zařízení nebo nemají potřebné dovednosti. Po několika neúspěšných pokusech o připojení jsem sám musel vyhledat pomoc na magistrátu, odkud jsem poté pronesl svoji zásadní námitku,“ uvedl Novák, který v téměř 11 hodin dlouhé debatě plán firmy ostře kritizoval.

Všechny připomínky nyní zahrne zpracovatel do posudku, stanovisko EIA by ministerstvo mohlo vydat v létě.

„Musíme definitivně tuhle hrozbu zastavit,“ řekl opoziční zastupitel František Brendl z Pardubice společně. Minulé volební období byl s primátorem Martinem Charvátem (ANO) předkladatelem návrhu odkupu spalovny, ovšem právě jeho hlas při konečném hlasování bolestně chyběl.

„Určitě není prohráno, budeme bojovat dál. Ale kdyby se to tenkrát koupilo, bylo by to vyřešené,“ řekl Nadrchal.

Spalovna v letech 1995 až 2004 patřila chemičce Synthesia. Zařízení nesplňovalo limity, proto jej odstavila. V roce 2006 spalovnu koupila firma AVE CZ odpadové hospodářství. Ta zatím neúspěšně usiluje o modernizaci a zvýšení kapacity. Petici proti spalovně nebezpečných odpadů v minulosti podepsalo téměř 50 tisíc lidí.

„Dohodneme se s obcemi na dalším postupu, plus se řeší, že by se obnovila petice proti spalovně. Ministerstvo vnitra vytvořilo portál pro elektronické petice, i s tím chceme pracovat. Dál chci jednat se společností AVE,“ dodal Nadrchal.