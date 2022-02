Pardubice chtějí o spalovně jednat veřejně, ministerstvo trvá na online formě

Každý, kdo se chce zapojit do procesu možného povolení spuštění spalovny nebezpečných odpadů u Pardubic, by si měl v úterý odpoledne udělat volno.

Pardubickým radním se totiž nepodařilo přesvědčit úředníky ministerstva, aby veřejné projednání vlivu zařízení na jeho okolí odložili na chvíli, kdy půjde dělat za účasti veřejnosti.

„Ministerstvo životního prostředí nemůže porušit zákonné lhůty a odložit veřejné projednání k obnovení spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví na Pardubicku na příznivější epidemickou dobu,“ uvedla pro ČTK mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Jednání se tak uskuteční v úterý 8. února od 15 hodin a kvůli stále vysokému počtu nakažených covidem-19 bude pouze online.

„Požadavek města Pardubice setkat se v multifunkční aréně, kam by mohly přijít tisíce lidí, možný není,“ poslala do krajského města smutnou zprávu Pospíšilová.

Politici totiž velmi stáli o to, aby se debata konala v co největším sále, a měli pro to hned několik dobrých důvodů. Jednak si pamatují, že v roce 2009 přišlo do arény pět tisíc lidí a udělali tam takový virvál, že žádný příčetný úředník nebyl schopen pálení chemikálií na návětrné straně města povolit.

„Na posledním veřejném projednání, které město před lety pro veřejnost uspořádalo v prostorách zimního stadionu, se sešly tisíce lidí, nevole k tomuto záměru je ze strany veřejnosti opravdu velká,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal, který moc dobře ví, že tlak rozčílených lidí by proti spalovně mohl fungovat i nyní.

Ovšem přes obrazovku počítače to bude jiné. „Málokdo z lidí se bude moci skutečně zapojit. To se povede jen hrstce. V aréně křičel jeden přes druhého a byly u toho velké emoce,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ODS Petr Klimpl.

Jenže ministerstvo se ohání covidem, a to v době, kdy evidentně vir ztratil svou sílu a mnoho zemí proti covidu vypíná veškerá opatření.

I v České republice se rozvolňování chystá. „Dělá to dojem, že někdo stojí o to, aby se vše stihlo ještě v tomto režimu bez lidí. Všichni si umí spočítat, která varianta je pro firmu AVE CZ výhodnější,“ uvedl bývalý zastupitel Pardubic a vytrvalý bojovník proti spuštění spalovny nebezpečných odpadů Jan Linhart.

Nezabral ani dopis ministryni

Jenže tyto argumenty u úředníků nezabraly, a to ani přesto, že náměstek Nadrchal napsal i dopis ministryni pro životní prostředí Anně Hubáčkové. „Mám obavu, jestli půjde vůbec technicky zvládnout debatu, do které se budou chtít zapojit až tisíce lidí. Jen připomínám, že petici proti obnovení spalovny podepsalo na Pardubicku 50 tisíc lidí,“ napsal mimo jiné Nadrchal.

Nicméně odpověď státu byla striktní a hlavně zamítavá. „Zákon vymezuje, že po ukončení písemného připomínkování se veřejné projednání musí konat do 30 dnů, v tomto případě příští týden. Vzhledem k epidemické situaci v České republice by bylo velmi riskantní a zdraví ohrožující veřejné projednání provádět klasickou formou,“ doplnila mluvčí úřadu Pospíšilová.

Ministerstvo již online veřejná projednání podle ní dělá prostřednictvím služby Webex kvůli koronavirové pandemii od loňského roku. „Máme ověřeno, že funguje dobře. Je technicky zabezpečeno, může se připojit jakýkoliv počet účastníků,“ řekla mluvčí.

Radní města nicméně online setkání označili za nepříjemné překvapení a vyzvali všechny, koho téma zajímá, ať se v úterý připojí. Město si obnovení spalovny nepřeje, stejně jako okolní obce. Navíc politici upozorňují na fakt, že jednání ministerstva je z jejich pohledu poněkud zvláštní.

„Vůbec nerozumím motivaci, proč ministerstvo chce projednat takto důležitou záležitost tak rychle a ještě navíc pouze online,“ uvedl třeba šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal.

„Je to poněkud nestandardní, ta rychlost mne překvapila,“ doplnil ho Petr Klimpl.

S AVE CZ a ministerstvem už bojuje také Čáslav

Podle Hrabala je navíc otázka, zda projednání splní svůj smysl. Podle něj se dá počítat s přetížením webové stránky. „Webex je vhodná platforma pro pořádání seminářů nebo online konferencí, nikoliv pro veřejné projednání s očekávanou několikatisícovou účastí, kde každý může požádat o vystoupení,“ dodal Hrabal s tím, že Pardubice budou požadovat opakování debaty v normálních podmínkách za účasti publika.

Pardubice nejsou přitom prvním městem v regionu, které se kvůli firmě AVE CZ pustilo do kontroverze s ministerstvem životního prostředí. Velký boj Čáslavi v lednu popsala Česká televize. Ve městě, které leží jen pár kilometrů od hranic Pardubického kraje, jde o peníze za ukládání odpadu na obří skládku firmy AVE CZ.

A podle starosty Vlastislava Málka společnost miliardáře Daniela Křetínského dluží radnici miliardy.

„Uplatnili jsme nárok na zaplacení poplatku a stát během tříleté lhůty nerozhodl, tudíž poplatník nemá povinnost nám to zaplatit,“ upozornil Málek na liknavost ministerstva v pořadu Reportéři ČT.

Podle něj tak nyní hrozí, že stamiliony, které podle zákona měla původně platit soukromá firma, zaplatí stát z daní všech svých obyvatel. Čáslav totiž částku požaduje po státu. „Pokud ministerstvo nevyhoví návrhu čáslavské radnice a návrh zamítne, tak se obrátíme na soud. Město je připraveno podat žalobu na stát,“ uzavřel starosta Čáslavi Málek.

Vedení firmy AVE CZ na reportáž reagovalo odmítavým stanoviskem zaslaným do médií. „Reportáž obsahuje řadu nesprávných, neúplných a zřetelně záměrně zkreslených informací, které mají v divákovi pořadu navodit dojem, že společnost AVE CZ připravila město Čáslav či další obce o finanční prostředky v řádech miliard korun, a to nevybíráním poplatků za ukládání odpadů na jí provozované skládky od původců odpadu,“ uvedla mluvčí firmy Pavla Ivácková.

AVE CZ chce obnovit provoz od roku 2006, kdy objekt spalovny koupila od chemičky Synthesia. Odstavit ho musela kvůli tomu, že už nesplňoval emisní limity. AVE CZ to chce modernizací změnit, opakovaně dopracovaná dokumentaci a znovu žádá o kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA. V posledním návrhu spalovny nebezpečných odpadů je až 7 500 provozních hodin ročně.

Pardubice v roce 2017 vyjednaly, že spalovnu koupí za 35 milionů korun a tím zamezí jejímu obnovení. Zastupitelé s koupí souhlasili, následně ale neodhlasovali v rozpočtu peníze.

Primátor Martin Charvát se v těchto dnech znovu pokusí jednat o odkupu.