Pardubický pivovar od dubna dovařil, na výrobu jeho piv se připravují v Ostravě

Přesně 46 pracovníků na dlažbě. Konec velkovýroby piva v Pardubicích po sedmi stovkách let. Zavření pivovaru z roku 1871 a přesun výroby nejslavnějšího českého černého piva Porter do Ostravy.

To je výsledek rozhodnutí vedení firmy Staropramen, která Pernštejn kupovala v roce 2019. Z velkých plánů nezbylo nic.

„Většině ze 46 zaměstnanců skončil pracovní poměr k 31. březnu. Víme, že někteří kolegové již nové uplatnění našli. Ale samozřejmě všichni z nich nám informace tohoto typu nesdělují. Zaměstnancům jsme po oznámení o plánovaném ukončení výroby v minulém roce nabídli podpůrný program, který spočíval v pomoci při orientaci na trhu práce,“ uvedla mluvčí skupiny Pivovary Staropramen Denisa Mylbachrová.

Zaměstnavatel také jednal s úřadem práce, aby pracovníkům pivovaru poskytl konzultace a kontaktoval firmy v regionu, které by mohly lidi z pivovaru přijmout. „Samozřejmě všichni zaměstnanci obdrželi zákonné odstupné, které bylo u dlouholetých zaměstnanců navýšeno,“ uvedla Mylbachrová.

Pardubický pivovar fungoval více než 150 let. Všechny značky by neměly zaniknout. Část výroby převezme Pivovar Ostravar. Začne vyrábět v nejbližší době, testovací várky měly dopadnout dobře.

„Samotné výrobě samozřejmě předcházel dlouhodobý přípravný proces. Vrchní sládek Pivovaru Ostravar má bohaté zkušenosti s vařením řemeslných piv nejen v Česku, ale i v zahraničí, a to je samozřejmě velká výhoda,“ sdělila mluvčí.

Ostravar bude vařit piva, která byla mezi konzumenty nejoblíbenější. „V naší nabídce zůstane Hořká 12 ze sklepa, Vilém 11 a Arnoštova hořká 10. Všechna tato piva navíc ponesou logo Pernštejn, což znamená návrat k dřívějšímu, pro mnohé konzumenty dosud vžitému názvu,“ řekla Mylbachrová.

Silný tmavý Pardubický Porter je speciál, který si většina konzumentů vychutnává jen příležitostně, proto ho Ostravar bude nabízet ve speciálních várkách. „Nebude ho vařit pravidelně,“ dodala mluvčí.

Co se stane s areálem pivovaru, zatím není rozhodnuto, představenstvo se variantami zabývá. „Já jen doufám, že nám v centru Pardubic nevznikne další brownfield. To by bylo zlé. Jinak mne celá situace kolem pivovaru mrzí, ale nemáme šanci na tom nic změnit,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal.