Z posledního piva uvařeného v Pardubicích bude destilát

„Když jsme se dozvěděli, že je možnost odkoupit toto přebytečné pivo, neváhali jsme ani chvíli. Napadlo nás, že z něj může vzniknout zajímavá pálenka, která ještě navíc bude vzpomínkou vaření piva v Pardubicích. Sama jsem v Pernštejnu pracovala a mám k němu vztah,“ říká vedoucí provozu hrobického lihovaru Sudlička Jana Scholzová.

Během jednoho dne tedy cisterny dovezly do lihovaru více než 50 tisíc litrů piva, které se okamžitě začalo destilovat. „Jednu cisternu jsme stáčeli přibližně dvě hodiny, potom auto opět vyrazilo do Pardubic. Samotná destilace trvala asi 30 hodin,“ uvedla Scholzová.

Je možné, že z části zlatavého moku vznikne pivní pálenka, z části potom může být whisky. „Vzhledem k tomu, jak rychlá to byla akce, ještě uvidíme, co se základním destilátem uděláme. Pokud by se destilát dal do sudů, bude zrání této pivní whisky trvat několik let,“ říká Scholzová. Podle ředitele a majitele lihovaru Sudlička Igora Čižmáře by mohlo vzniknout 2,5 tisíce absolutních litrů destilátu.

Vznikne speciální edice

Lihovar přemýšlí o vzniku speciální edice se speciálními etiketami, která bude připomínat pivovar Pernštejn, který minimálně na nějakou dobu přestane v Pardubicích fungovat. „Hlavním impulzem pro nás bylo uchování posledního piva. To tak zůstane v Pardubicích, jen v trochu jiné podobě,“ dodává Scholzová.

Pardubický pivovar byl založen v roce 1871 a první pivo se zde začalo vařit 8. dubna 1872, pivovar tedy nedávno slavil 150. výročí od založení. Předtím, než většinový podíl koupil Staropramen, vařil kolem 80 tisíc hektolitrů piva ročně a plánoval do 10 let produkci zdvojnásobit. Mezi nejznámější pardubická piva patří 19stupňový Porter, jehož výroba začala už v roce 1890 a jde o jedno z nejsilnějších českých piv.

O konci vaření piva informoval majitel pivovaru na podzim loňského roku v tiskové zprávě. „Představenstvo společnosti Pardubický pivovar včera svolalo valnou hromadu, které navrhne ukončení výroby k 31. březnu 2023. Produkci vybraných piv z Pardubického pivovaru by měl od dubna zajistit pivovar Ostravar spadající do skupiny Pivovary Staropramen,“ uvedla v listopadu Denisa Mylbachrová, manažerka komunikace a mluvčí společnosti Pivovary Staropramen.