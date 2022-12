Staropramen rozhodl o konci Pardubického pivovaru, pivo přestane vařit na jaře

„Zástupcům města jsme osobně objasnili důvody, které nás vedly k návrhu ukončit výrobu v Pardubickém pivovaru. Rovněž jsme vysvětlili, že to nebylo jednoduché rozhodnutí zejména s ohledem na jeho zaměstnance,“ uvedla Petra Chovancová, předsedkyně představenstva Pardubického pivovaru a dodala, že společnost pro zhruba pět desítek pracovníků připravila podpůrný program.

S rozhodnutím firmy se nechtěli zástupci města smířit. Navíc se o všem dozvěděli až z médií. S vedením pivovaru jednali minulý týden.

„Město Pardubice nemá v pardubickém pivovaru žádný majetkový podíl, a tudíž žádný vliv na chování a rozhodování majitele. Nicméně rozhodnutí o ukončení výroby nás jako zástupce města mrzí. Jak z hlediska tradice, tak z hlediska pracovních míst, která zaniknou. Nicméně je nabíledni, že apel nebo žádost města nezpůsobí, že by představenstvo pivovaru svůj záměr přehodnotilo,“ okomentoval jednání primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Na schůzce dále zaznělo, že hlavní akcionář do Pardubického pivovaru během tří let investoval více než 100 milionů korun s cílem posílit jeho pozici na tuzemském i zahraničních trzích. Investice putovaly jak do výrobních technologií, tak do samotných značek.

Svou roli podle majoritního vlastníka sehrála pandemie covidu-19 i válka na Ukrajině.

Ukončení výroby podle pivovaru automaticky neznamená zánik všech značek. Některé z nich by měly přežít. Pokračovat chce pivovar také v partnerstvích se sportovními kluby v regionu.

Představenstvo se bude zabývat dalším osudem pivovaru a areálu, ve kterém se nachází. „Rozumíme tomu, že zastupitelům města není lhostejný osud pardubického piva ani další případné využití areálu pivovaru. Jsme připraveni se s nimi znovu setkat a prodiskutovat další strategické směřování,“ dodala Chovancová. Jak uvedl magistrát v tiskové zprávě, zástupci města tento krok vítají.