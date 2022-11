Na prodej i expanze. Krize doléhá na pivovary, každý se s tím vypořádává po svém

Nedávno se objevily zprávy, že některé malé pivovary jsou na prodej. Jako první na to na svém twitterovém účtu upozornil šéf Pražské plynárenské Martin Pacovský, kterému patří pivovarská skupina Městské pivovary. Nechtěl specifikovat, o jaké značky má jít.

Martin Pacovsky @M_Pac_ Na trhu se objevuje k prodeji celkem dost malých pivovarů. oblíbit odpovědět

Podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Michala Voldřicha je ovšem situace mezi členy stabilní a momentálně v Česku působí přibližně pět set minipivovarů. „Počet minipivovarů v Česku klesá, ale vznikají i nové, ovšem jde převážně o dokončované projekty z doby před pandemií,“ říká prezident svazu.

Podle zjištění redakce iDNES.cz je v posledních měsících z těch menších stále na prodej Švihovský pivovar. V jiných malých pivovarech se konaly spíše personální změny či změna spolumajitelů.

Ovšem krize začíná doléhat i na ty větší pivovary. Na začátku listopadu Pivovary CZ, které mají ve svém portfoliu tři moravské pivní značky Holba, Litovel a Zubr, oznámily, že hledají investora nebo dokonce nového majitele.

A v úterý svůj blížící se konec oznámil Pardubický pivovar, který terpve před třemi lety koupil a začněnil do svého koncernu Staropramen. „Představenstvo společnosti Pardubický pivovar navrhlo ukončení výroby k 31. březnu 2023. Produkci vybraných piv z Pardubického pivovaru by měl od dubna zajistit pivovar Ostravar spadající do skupiny Pivovary Staropramen,“ uvedla Denisa Mylbachrová, manažerka komunikace a mluvčí společnosti Pivovary Staropramen.

Momentální situace na pivovarnickém trhu tedy není jednoduchá - pro velké ani pro malé pivovary. Drahé energie a rostoucí mzdy řeší oba segmenty bez rozdílu a snaží se těmto problémům čelit po svém.

Minipivovary sází na vlastní restaurace

Pro některé minipivovary je vedle zdražování energií také problém zavírání řady restaurací, které jejich pivo odebíraly. „Pivo jsme naváželi do patnácti hospod. Pět majitelů se už ozvalo, že zavírají. Pro nás to znamená najít jiné odběratele, což v současnosti bude velmi obtížné, nebo výrobu omezit,“ přemítá spolumajitel malého pivovaru v Náměšti na Hané na Olomoucku Luboš Jadrníček.

Největší problém již nyní mají hlavně hospody v menších městech a na vesnicích, kde se lokální pivo vždy dobře prodávalo, ovšem nyní se tyto podniky zavírají nebo odebírají méně.

„Hospody na vesnicích a městech zdražovaly nejméně od začátku roku a na to jim teď hosté nechtějí přistoupit a přestávají chodit. Sráží je to, že žily z levného piva a to byl ekonomický nesmysl,“ vysvětluje Luboš Kastner z Asociace restauratérů Apron a dodává, že hospoda nyní musí nabízet něco navíc, nějakou nadhodnotu. „Buď budete dobrý podnik nebo levný, cokoliv mezi tím bude mít problém,“ říká.

Řada minipivovarů v regionu, tak vyrábí pivo jen pro vlastní podniky kde s odbytem problém nemají. „Co se tady uvaří, to se taky v naší restauraci vypije,“ vysvětlil Richard Antl z přerovského Parníku.

Jiní sází zase na neotřelý koncept. Do nového podniku se pustil již zmiňovaný pivovar Matuška a otevřel svou první restauraci. Automat Matuška nabízí deset různých piv, pro které si hosté musí dojít k nerezovému výčepu a jídlo si odnést od výdejního pultu na plastových tácech.

„V nabídce máme deset druhů piv, a kdyby si u stolu každý objednával jiné pivo, číšník by obsluhoval celý večer jen jednu skupinu. Zatímco když ho na výčepu host dostane do ruky čerstvě načepované, je to nejlepší, co můžete mít,“ vysvětluje spolumajitel pivovaru.

Ve sklepení restaurace je k dispozici prostor pro skupiny či teambuildingy a také nanopivovar, kde si hosté mohou uvařit vlastní pivo. „Jakmile pivo dozraje, tak jim ho narazíme přímo na výčep, nebo ho stáčíme do sudu a odvezou si ho na vlastní akci,“ dodává Matuška.

Po pěti letech Matuška také navazuje spolupráci s Plzeňským Prazdrojem, kdy společně uvaří opět limitované pivo. Připravované pivo s názvem My bude plzeňského typu spodně kvašený a bude se vyrábět jak ve Velkých Popovicích, tak v pivovaru Matuška. Ten ho bude stáčet i do lahví.

„Pivo se začne vařit ve středu 17. listopadu a v restauracích se objeví v rámci programu Volba sládků 1. ledna 2023. My budeme mít na starost sudové pivo a pivovar Matuška lahvové pivo,“ dodává Tomáš Drahoňovský, manažer programu Volba Sládků.