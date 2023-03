Poslední zhasne, Pardubický pivovar odpočítává minuty. Pivo se bude vařit dál

Jak už bylo avizováno na konci minulého roku, pivní značky nezaniknou a bude pokračovat i po ukončení výroby v Pardubickém pivovaru, a to v pivovaru Ostravar.

„Vybrali jsme ty značky, které jsou mezi našimi konzumenty nejvíce oblíbené. V naší nabídce zůstane Hořká 12 ze sklepa, Vilém 11 a Arnoštova hořká 10. Všechna tato piva navíc ponesou logo Pernštejn, což znamená návrat k dřívějšímu, pro mnohé konzumenty dosud vžitému názvu,“ doplnila manažerka komunikace a mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová. Pardubický pivovar spadá právě pod tuto skupinu.

A ani značka Porter zcela nezmizí. Pardubický Porter je legendární, a nejen na českém trhu. Je to unikátní pivo, které získalo řadu odborných ocenění a našlo si své příznivce, kteří dokážou ocenit jeho kvalitu a jedinečnost.

„Protože se jedná o speciál, který si většina konzumentů vychutnává jen příležitostně, i my ho budeme konzumentům nabízet v rámci speciálních várek,“ potvrzuje Mylbachrová.

Porter byl dostupný i v dalších regionech kromě pardubického, ale vzhledem k povaze tohoto piva jen na vybraných místech. K největším exportním trhům patřilo Rusko, kam se nyní nevyváží.

V rámci oznámení v minulém roce, většině zaměstnanců skončí pracovní poměr k 31. březnu. Všichni zaměstnanci obdrželi zákonné odstupné, které bylo u dlouholetých zaměstnanců navýšeno, uvedla firma.

„Kolegům jsme bezprostředně po oznámení o plánovaném ukončení výroby v minulém roce nabídli podpůrný program, který spočíval v pomoci při orientaci na trhu práce, sestavení životopisu a další. Rovněž jsme navázali spolupráci s Úřadem práce, který jim poskytl konzultaci a vešli jsme v kontakt s významnými zaměstnavateli v regionu,“ doplňuje mluvčí.

O osudu areálu není rozhodnuto

Co se týče dalšího využití areálu Pardubického pivovaru, podle mluvčí zatím nejsou k dispozici žádné informace. „Představenstvo Pardubického pivovaru na této záležitosti pracuje,“ říká Mylbachrová.

„Nechceme, aby zůstal brownfield uprostřed města, budeme se zabývat všemi variantami, od prodeje celého pivovaru až po to, že tady zůstane muzeum s restaurací. Není rozhodnuto,“ uvedla v prosinci Petra Chovancová, předsedkyně představenstva Pardubického pivovaru.

Zástupci města Pardubice mají především obavy, aby v centru nezůstal nevyužitý, chátrající pozemek. V sousedství pivovaru se totiž nachází nevyužité pozemky, na kterých stála Prokopova továrna na mlýnské stroje.

„Rozumíme tomu, že zastupitelům města není lhostejný osud pardubického piva ani další případné využití areálu pivovaru. Jsme připraveni se s nimi znovu setkat a prodiskutovat další strategické směřování,“ dodala Chovancová. Jak uvedl v minulém roce magistrát v tiskové zprávě, zástupci města tento krok vítají.

Válka zhatila plány

Hlavní akcionář do Pardubického pivovaru během tří let investoval více než 100 milionů korun s cílem posílit jeho pozici na tuzemském i zahraničních trzích. Investice putovaly jak do výrobních technologií, tak do samotných značek.

Podle pivovaru bohužel zásadní změna situace v důsledku pandemie a vypuknutí války na Ukrajině, znemožnila společnosti realizovat plány a stanovené cíle. Jako řádný hospodář s cílem zabránit prohlubující se ztrátě muselo představenstvo přistoupit k výše zmíněnému kroku. Ukončení výroby automaticky neznamená zánik všech značek.

Pardubický pivovar byl založen v roce 1871 a první pivo se zde začalo vařit 8. dubna 1872, minulý rok tedy slavil 150. výročí od založení. Předtím, než většinový podíl koupil Staropramen, vařil kolem 80 tisíc hektolitrů piva ročně a plánoval do 10 let produkci zdvojnásobit. Mezi nejznámější pardubická piva patří 19stupňový Porter, jehož výroba začala už v roce 1890 a jde o jedno z nejsilnějších českých piv.