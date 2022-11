Zavřít pivovar? To nejde, už kvůli historii, vyčítají Staropramenu radní Pardubic

Pardubický pivovar funguje od roku 1871. Z dobových fotografií je patrné, že pivo se v krajském městě vařilo už v době, kdy připomínalo spíše větší vesnici s historickým náměstím.

Nyní se však zdá, že by dlouhá tradice mohla skončit. Alespoň to navrhují majitelé firmy Staropramen, která Pernštejn koupila na jaře 2019.

„Představenstvo společnosti Pardubický pivovar svolalo valnou hromadu, které navrhne ukončení výroby k 31. březnu 2023. Produkci vybraných piv z Pardubického pivovaru by měl od dubna zajistit pivovar Ostravar spadající do skupiny Pivovary Staropramen,“ řekla Denisa Mylbachrová, mluvčí společnosti Pivovary Staropramen, a spustila tím lavinu emocí.

Hodně naštvaní byli především politici. A to i kvůli tomu, že o zásadním kroku majitele pardubického pivovaru neměli tušení. Třeba primátor Jan Nadrchal se o konci výroby dozvěděl v úterý odpoledne od redaktora MF DNES.

„Jsme rozčarováni ze způsobu, kterým jsme se o tomto záměru dozvěděli. Respektive nedozvěděli, nebýt médií, která chtěla naši reakci na tento záměr. Jaká může být naše reakce? Jedině zděšení, nepochopení, zklamání. Zvláště v době, kdy malé regionální pivovary zažívají boom,“ uvedl v prohlášení úzkého vedení magistrátu Jan Nadrchal.

A ten se svými náměstky nechce situaci nechat jen tak být. Míní vyvolat jednání se Staropramenem a Pernštejn zachránit. „Uděláme maximum pro to, abychom zachránili alespoň značku, ke které se třeba jednou někdo přihlásí. Okamžitě iniciujeme jednání s majoritním akcionářem Pivovaru Pardubice, jehož cílem by mělo být zachování pivovarnictví v Pardubicích. Pardubický pivovar a jeho pivo patří k pardubickému regionu stejně jako Pernštejnové, perník nebo koně,“ uvedl Nadrchal a jeho náměstci.

Politici ovlivní jen využití areálu

Otázka je, co se ale dá dělat. Politici nevlastní akcie pivovaru a těžko ovlivní plány firmy. Snad jen při využití areálu se mohou více zapojit. V každém případě vedení Staropramenu nemá zatím nějaký konkrétní plán, co bude s pivovarem dál.

„Musíme počkat na závěry, které učiní valná hromada. Zatím je vše hodně čerstvé. Budeme o posunech informovat,“ řekla Denisa Mylbachrová, podle které Pernštejn doplatil na problémy posledních let – tedy na epidemii covidu-19 a také válku na Ukrajině.

„Vše odstartovala pandemie spojená s restrikcemi vedoucími k významnému poklesu odbytu, letos pak kvůli válce rostly ceny vstupů. V důsledku nepříznivých událostí došlo k výraznému propadu prodejů nejen na tuzemském, ale i zahraničních trzích. Značná část exportu pardubických značek totiž směřovala do Ruska,“ řekla Mylbachrová.

To ovšem podle radních nemůže být důvod ukončit výrobu, která má v Pardubicích dlouhou tradici. „Odmítáme, aby se k pivovaru přistupovalo jako k ‚sekáči‘ na rohu. Proč? Protože ‚náš‘ pivovar je s Pardubicemi nerozlučně spjat. Je to pomyslné rodinné stříbro, tradice, která se píše 151 let. A to už něco je, více než 10 generací. Co všechno pivovar přežil, na co všechno si pamatuje, jaké množství lidí s ním spojilo svůj pracovní život – a mnohdy i celý. A najednou jako by to nebylo,“ uvedl primátor se svými náměstky, kteří upozorňují i na to, že v areálu pivovaru se konala celá řada akcí. „A o ty nesmíme přijít,“ dodali radní.

Pardubický pivovar byl založen v roce 1871 a první pivo se zde začalo vařit 8. dubna 1872, minulý rok tedy slavil 150. výročí od založení. Předtím, než většinový podíl koupil Staropramen, vařil kolem 80 tisíc hektolitrů piva ročně a plánoval do 10 let produkci zdvojnásobit. Na to zřejmě už nedojde.