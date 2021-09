Pardubický Letní stadion má začít skutečně růst v listopadu

Člověk nemusí být právě stavař, aby při pohledu na opravu Letního stadionu svraštil obočí. Od začátku dubna, kdy firma Porr převzala staveniště, se toho totiž na 90 let starém stánku mnoho nepostavilo. Vlastně nic. Stále se jen bouralo a nyní skromná parta dělníků spíše dílo oprašuje. Posuny prakticky žádné.



„Už se nás na to pár lidí ptalo. Také se jim to nezdálo. Je pravda, že to na první pohled nevypadá jako závratné tempo. Ale podle zástupců firmy Porr jde vše podle plánu. Není důvod k panice,“ uvedl šéf FK Pardubice Vladimír Pitter.

Ten s projektanty dlouho vedl debaty o tom, jak by mělo vypadat zázemí stadionu určeném pro první ligu ve fotbale. Vadilo mu, že původně architekti nemysleli na důstojnější VIP prostory nebo odpovídající zázemí klubu včetně kanceláří.

„To vše se postupně zlepšilo. Hodně věcí se podařilo doplnit. Můžu říct, že jsme spokojeni. Nyní se projekt dodělává, na konci října by se měla dělat pilotáž sloupů a v listopadu by stavba měla běžet už naplno,“ uvedl Pitter.

Jeho slova potvrzuje i náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO. „Stále platí, že stadion by se měl otevírat v lednu 2023, harmonogram je možná trochu zpožděný, ale není to zásadní,“ uvedl.

Leckoho také může napadnout, že stavbu může zkomplikovat i současné podražování stavebních materiálů. Asi by nikoho nepřekvapilo, kdyby si firma městu řekla o více peněz. „Nic takového se alespoň zatím neděje. Smlouvu máme podepsanou, firma Porr si musí poradit. Žádné takové náznaky jsme však z jejich strany nezaznamenali,“ doplnil Nadrchal.

Ani případný sestup opravu stadionu neohrozí

Druhou věcí je, jaká soutěž se nakonec na Letním stadionu bude hrát. Tak trochu podle předpokladů je druhá prvoligová sezona FK Pardubice mnohem těžší než ta první a tým se nachází velmi blízko sestupového pásma. Současnou bídu potrhla poslední ligová prohra s Hradcem Králové a vypadnutí z MOL Cupu na půdě druholigové Jihlavy. Navíc Teslu nyní čeká série velmi těžkých zápasů počínaje dnešním duelem s Plzní.

„Mrzí nás derby proti Hradci Králové, které jsme prohráli 0:2. Tam jsem čekal mnohem lepší výkon. Naše situace je složitá, ale není prostor pro paniku. Liga je vyrovnaná, každý může porazit každého,“ uvedl Pitter, který však zároveň hodil do éteru náznak jakéhosi ultimáta pro tým. „Z následujících čtyř zápasů, potřebujeme získat minimálně šest bodů,“ dodal Pitter, který zároveň musí vědět, že při losu Plzeň, České Budějovice, Sparta, Zlín to nebude vůbec snadné.

Ovšem podle náměstka Nadrchala ani případný sestup opravu sportoviště za zhruba 400 milionů nezastaví. Projekt se dodělá v každém případě. „Je vlastně jedno, která soutěž se nakonec bude na Letním stadionu zpočátku hrát. My pro fotbalisty musíme postavit důstojný domov, tak aby mohli klub dále rozvíjet. Navíc je stále začátek sezony, myslím si, že to nakonec dobře dopadne,“ dodal Jan Nadrchal.