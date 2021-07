Pardubický Letní stadion stále čeká na stavební povolení, zatím se bourá

Firma Porr má na opravu Letního stadionu 94 týdnů.

„Společnost PORR zahájila stavbu demoličními pracemi v dubnu po podpisu smlouvy,“ uvedl primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát z hnutí ANO s tím, že čas již běží od podpisu smlouvy.

Proto i majitel klubu FK Pardubice Vladimír Pitter přiznává, že firma se pomalu dostává pod tlak. Byť zatím není čas na paniku.

„Lhůta je neúprosná a zdá se, že firma bude v časovém presu. Ale stále věřím tomu, že vše stihne v pohodě. Další informace ohledně povolení očekávám v půlce léta. S firmou jsme v kontaktu, projekt se stále rodí. Stadion má být hotový v lednu 2023,“ uvedl šéf klubu, který zatím musí hrát první ligu v azylu v pražských Vršovicích na hřišti Bohemians.

Zatím se pracuje výhradně na západní tribuně. Demoliční četa s bagrem značně obrala strany největší tribuny a dá se říct, že ji vyčistily.

„Západní tribuna je technickou památkou a bude očištěna od nánosů, které se postupem roků lepily, obnoví se na ní ráz 30. let minulého století. Jinak bude zachována v této vizuální podobě. Bude dostavěno nové schodiště, které je nyní odbourané,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal z ANO, podle kterého však na novém stadionu bude největším ochozem protilehlá, tedy východní tribuna.

„Bude následovat stavba jižní tribuny, oproti předchozí vizualizaci nebude mít v sobě bránu, to se nám povedlo vyřešit s dodavatelem stavby. Největší kapacitu bude mít východní tribuna a komplex uzavře severní tribuna, ta bude dvojčetem té jižní,“ doplnil náměstek Nadrchal.

Politici opravu stadionu, který na konci května oslavil 90. narozeniny, řešili zhruba 15 let. Dlouho nemohli najít odvahu ke spuštění projektu za zhruba čtyři sta milionů korun.

„K vysoutěžení rekonstrukce stadionu vedla dlouhá trnitá cesta. V první fázi jsme museli výběrové řízení zrušit a vypsat jej znovu. Nakonec jsme byli úspěšní, měli jsme stanovenou limitní cenu 430 milionů, vítězný dodavatel nám nabídl cenu 314 milionů čili 380 milionů korun včetně DPH. Ušetřili jsme tedy část původně plánovaných finančních prostředků,“ vysvětlil Nadrchal.

Fotbalisté odehrají další sezonu opět v Ďolíčku

Ovšem část politiků z radnice se stále se stavbou nesmířila. I proto bylo důležité, že hráči FK Pardubice hráli celý rok v popředí tabulky a vlastně ani chvilku nebyli ohroženi sestupem. V opačném případě by možná došlo na revizi nákladného projektu.

„Letošní fotbalová sezona byla výjimečná, sedmé místo nikdo nečekal. Chtěl bych poděkovat hráčům, realizačnímu týmu a sponzorům. Jejich cesta uplynulou sezonou pomohla prosadit tento projekt a jsem rád, že za dva roky budou pardubičtí fotbalisté hrát opět doma na Letním stadionu,“ dodal primátor Martin Charvát.

Ovšem i v další sezoně se fanoušci Pardubic musí připravit na to, že ji jejich tým kompletně odehraje v Ďolíčku, kde bude pokračovat jeho azyl.

O to více nepříjemné je, že nově nebude zápasy Fortuna ligy vysílat veřejnoprávní Česká televize. Přitom právě ta Pardubice nasazovala do vysílání poměrně často.

„Je to z tohoto pohledu škoda, ale my jako klub s tím nic nenaděláme. Je to rozhodnutí Ligové fotbalové asociace a my se musíme podřídit,“ dodal Vladimír Pitter. Zápasy tak budou jen na placené O2 TV.