Pardubice mají šanci získat tučnou dotaci na opravu Letního stadionu

Na pardubické radnici jsou dvě skupiny politiků. Ta první velmi tvrdě tlačí opravu Letního stadionu za 430 milionů korun. Ta druhá se naopak snaží náročnou akci zastavit. Argument? Pardubice si tak drahý projekt v těžké době nemohou dovolit.

Ale nyní se zdá, že by oba tábory mohly najít společnou řeč. Nedávno založená Národní sportovní agentura totiž vypisuje dotační tituly, do kterých by se radnice měla pohodlně napasovat.

„Pro Pardubice je hodně zajímavá kapitola nadregionálních sportovišť. Do ní by se náš stadion s kapacitou vyšší než 4 500 diváků měl vejít. Zatím to vypadá, že by tam bylo možné získat dotaci ve výši 50 až 300 milionů s tím, že maximálně to může být 50 procent konečné ceny díla,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

To by v praxi znamenalo, že by radnice mohla od státu inkasovat až 200 milionů. A taková částka by pak zřejmě utišila třeba zástupce Pirátů nebo ODS, kteří návrh na přestavbu dlouhodobě torpédují.

„Rozpočet je rizikový, protože v něm je fotbalový stadion,“ řekl třeba na posledním zasedání zastupitelstva na adresu rozpočtu pro rok 2021 předseda zastupitelského klubu Pirátů Vojtěch Jirsa.

Ve prospěch fotbalistů hovoří i výsledky

Momentálně stále probíhá výběrová soutěž na stavitele. Do ní se přihlásily dvě stavební firmy, jejichž nabídky posuzuje výběrová komise. Proces potrvá ještě několik týdnů.

„Pokud to půjde dobře, tak v lednu komise celý proces uzavře, pak bude hlasovat rada a finální slovo bude mít zastupitelstvo. V ideálním případě hned to lednové, dá se také uspořádat mimořádné zasedání. Jsem rád, že jsme už schválili finanční krytí stavby pro příští rok,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Jasné je, že celé situaci také notně pomáhají samotní fotbalisté. Ti totiž po jarním postupu do nejvyšší soutěže z výkonnosti nic neslevili a zatím mezi elitou všechny udivují svou hrou a hlavně výsledky.

V pražském azylu FK Pardubice neprohrál ani zápas a v tabulce se drží na předních příčkách. Zdá se tak, že by sportovní souboj o záchranu první ligy neměl být problém.

„Jsem velmi mile překvapen, jak mladý tým Pardubic hraje a bojuje. Je vidět dlouhodobá práce s mládeží. Mužstvo hraje skvěle i bez velkých a známých hvězd. Byl jsem v Ďolíčku osobně ještě v době, kdy to bylo možné, a musím říct, že atmosféra byla skvělá. I proto chceme stadion určitě opravovat,“ uvedl Charvát, který se chce logicky vyhnout ostudě s administrativním sestupem klubu do druhé ligy.

Ten by přišel v případě, že by se v aktuálně rozběhnuté sezoně nezačalo u Tyršových sadů stavět. V opačném případě dostanou Pardubice výjimku na další sezony, které by zřejmě odehrály jako dosud na stadionu Bohemians Praha.

„Klub má nad sebou Damoklův meč toho, že když se v tomto ročníku nezačne stavět, tak klub by spadl a měl by velké problémy. Národní sportovní agentura slibuje slušné dotační podmínky na výstavbu stadionu. To by hodně pomohlo,“ dodal Charvát.