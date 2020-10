Tendr na opravu Letního stadionu v Pardubicích začíná podruhé, potrvá měsíc

Tak znovu a lépe. To si řekli pardubičtí radní a jdou znovu hledat stavební firmu, která přestaví zdevastovaný Letní stadion pro potřeby prvoligového fotbalu. Minulý týden ve čtvrtek schválili novou soutěž, která by měla skončit během třiceti dní.

„Nechceme nic odkládat, chceme Letní stadion do konce roku vysoutěžit. Výběrové řízení nebude už vypsané na dva měsíce, ale na 30 dní, jak ukládá zákon, abychom to urychlili,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO.

V radě dostal nový tendr celkem jasně zelenou. Podle očekávání chyběly hlasy jen zástupců ODS, kteří dlouhodobě projekt za 430 milionů korun kritizují. „V radě pro vypsání soutěže hlasovalo osm radních. Budeme tedy pokračovat, což je za mne správné rozhodnutí,“ doplnil primátor Martin Charvát z ANO.

Město podle něj napodruhé zpřesnilo rozsah investice, například v jedné příloze nebyly zakreslené přípojky. Zároveň radnice zrušila původní požadavek sklopných sedaček v celém areálu. Budou pevné na ochozech, na hlavní tribuně budou sklopné.

„Všechna slovíčka jsme doprecizovali, aby už námitky nemohly být. Myslím, že tým odvedl dobrou práci, vše jsme ještě jednou prošli a doladili,“ řekl Charvát.

Rekonstrukce Letního stadionu bude nadále s využitím metody Design & Build, kdy je vybraná firma zodpovědná za přípravu projektové dokumentace i stavbu. Limitní cena zůstane 430 milionů korun bez DPH.

„Částka vyšla z původního rozpočtu, myslím si, že je odpovídající. Nová soutěž je na místě, museli jsme se zbavit té koule námitek a požadavků,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

Kritika je částečně na místě, uznal primátor

Ovšem ne všichni byli ochotni jen tak lehce strávit, že první soutěž dopadla debaklem, kdy zástupce města bombardovali lidé ze stavebních firem přívalem dotazů a námitek.

„Nepřijde mi to jako profesionální přístup. Jestli si myslíte, že si zasloužíte pochvalu za to, že dva měsíce na nás pršely dotazy firem, my jsme je odráželi a nakonec jsme tendr raději zrušili, tak máme každý jiné vidění světa,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl, podle kterého by někdo měl nést odpovědnost za špatně připravenou soutěž. „Nejspíše pan primátor,“ dodal.

Sám Martin Charvát uznal, že kritika je částečně na místě, ale přesto věří, že to se stadionem dopadne dobře. „Za část procesu nesu odpovědnost já, za část pan náměstek Jan Nadrchal. Já to jako diletantismus nevidím, a naopak bych chtěl tým pochválit, za to jak na procesu pracuje,“ odpověděl Brendlovi primátor Charvát.

Město chce v první fázi opravit a zmodernizovat stadion bez východní tribuny, okolních ulic a nábřeží. V původních úvahách koalice bylo opravit vše naráz. Letní stadion by měl nově sloužit i pro první fotbalovou ligu. Opravy jsou naplánované na 20 měsíců. Radnice už ostatně zveřejnila vizualizace toho, jak by měl stadion vypadat. Ovšem podle náměstka Kvaše vlastně zbytečně.

„Stadion bude určitě vypadat jinak, než jsme prezentovali veřejnosti. Projekt se během soutěže určitě změní, a je proto dobře, že stavbu bude ještě jednou schvalovat zastupitelstvo,“ uvedl Kvaš.

Na nový stánek pro necelých pět tisíc lidí čekají hlavně činovníci a fanoušci FK Pardubice. Bez něj jim totiž nebudou nic platné dobré výsledky v lize a budou z ligy vyloučeni. Aby se tak nestalo, musí vedení soutěže dokázat, že se stadion skutečně staví. Pak mohou mezi elitou pokračovat na výjimku.