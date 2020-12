Pardubice budu hospodařit se schodkovým rozpočtem, Letní stadion opraví

Pardubičtí zastupitelé překonali ve čtvrtek svůj rekord v délce zasedání. Začali jednat ve dvě odpoledne a skončili po jedenácté.

„Přeji všem pěkný podvečer,“ zahlásil v deset v noci zjevně unavený radní Vladimír Martinec. Nicméně i přes pokročilou hodinu si politici nakonec pořádně „užili“ schvalování rozpočtu na příští rok.

Došlo i na velmi osobní výtky a invektivy. „Bijete se tady v prsa, že ušetříte pár tisíc na chlebíčkách a propagaci města, a na druhou stranu nevíš, na co máme dát Dynamu půl milionu? Tak pravda je, že zrovna u tebe mne to, Honzo, nepřekvapuje,“ řekl opoziční zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Štouchanec mířil na správce městské kasy náměstka primátora Jana Mazucha z ODS. Právě on rozpočet na rok 2021 připravoval a sám přiznával, že to nebylo vůbec lehké.

„Snažili jsme se sestavit rozpočet tak, aby nebyly zastavené velké investiční akce,“ řekl Mazuch, který poprvé v dějinách města sestavil rozpočet se záporným saldem. Konkrétně výdaje budou vyšší o 106 milionů než příjmy.

„Záporné saldo nás netěší, není to běžné. Nikdo není kouzelník, aby vyčaroval lepší rozpočet,“ řekl Mazuch s tím, že rozpočet ovlivnila koronavirová krize. Pardubice daly i kvůli ní do rezervy covid 20 milionů korun.

V běžných výdajích pak radní ušetří meziročně 56 milionů korun. Město snížilo výdaje na propagaci, nižší rozpočet bude mít například kancelář primátora. Radnice ale nechce propouštět lidi z magistrátu ani z příspěvkových organizací.

„To by bylo destruktivní. Až krize opadne, těžko bychom lidi sháněli zpět,“ použil Mazuch argumentaci, kterou by si v soukromé firmě jen těžko obhájil.

Zastupitele rozděluje oprava Letního stadionu

Rozpočet nakonec prošel hlavně díky zastupitelům koalice. Třeba opoziční Piráti pro něj ruku nezvedli.

„Město se bude potýkat se závažným nedostatkem peněz, protože zpomaluje ekonomika. Radnice ze svých běžných příjmů příští rok nepokryje ani provozní výdaje,“ uvedl pirátský člen finančního výboru Adolf Vondrka.

Podle něj přitom město teprve problémy čekají, a to kvůli spuštění velkých investičních akcí v čele s opravou Letního stadionu.

„V roce 2021 Pardubice při velkém zadlužení a zapojení všech zdrojů ještě jen taktak s penězi vyjdou. Zásadní potíž bude v dalších dvou letech. Do roku 2023 chce město utratit za 12 největších plánovaných investičních akcí přes 809 milionů z vlastních zdrojů,“ dodal.

Podle předsedy zastupitelského klubu Pirátů Vojtěcha Jirsy by se tak město příští rok nemělo pouštět do modernizace Letního stadionu, aby se nedostalo do problémů. „Rozpočet je rizikový, protože v něm je fotbalový stadion,“ řekl.

S takovým argumentem však vehementně nesouhlasili především zástupci hnutí ANO. „Fotbalisté podávají super výkony. Drží se na čele tabulky. Pokud jim stadion neopravíme, tak je z ligy vyloučí a ještě dostanou pokutu tři miliony korun,“ uvedl šéf zastupitelského klubu hnutí ANO Jan Hrabal.

Město navíc příští rok vyčerpá miliardový úvěrový rámec od banky, přes půl miliardy korun si pak půjčí i v roce 2021, v roce 2022 ho bude muset začít splácet. „My stále tančíme na Titanicu a hraje nám k tomu hudba,“ řekl Brendl.

Pardubice navíc čekají po novém roce rozpočtové změny, protože příjmy se jen odhadují. Sněmovna má totiž dokončit schvalování daňového balíčku.

Superhrubou mzdu by mohly nahradit dvě sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 a 23 procent. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní. „O straně příjmů toho mnoho nevíme. V únoru bude rozpočtové opatření, kterým to opravíme,“ řekl zastupitel Petr Klimpl.

Pardubice chtějí příští rok dokončit stavbu základní školy Montessori, opraví most v Kyjevské ulici či ulici Na Spravedlnosti. Už začala stavba dílen v bývalých mlýnech.