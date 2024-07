Zifčák se těší na pardubické fandy: S Karvinou se jim můžeme ukázat

Všimnete si toho okamžitě: dobrá nálada z fotbalového útočníka Pavla Zifčáka vyloženě prýští, pořád se směje. „Jsem tu šťastný. Beru to tak, že mi Pardubice otevřely cestu do ligy. Jsem jim za to moc vděčný a důvěru se budu snažit co nejvíc splácet,“ svěřuje se 25letý borec, jenž se nedávno na východ Čech vrátil po čtyřech letech.