Pardubický Letní stadion chtějí opravit dvě firmy, limity splnily

„Přihlásily se nám dvě stavební firmy a obě splnily základní kritéria soutěže,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

„Hodnotící komise bude nyní posuzovat, zda nabídky splňují všechny parametry uvedené v zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že z procesního hlediska bude výběrové řízení ukončeno až rozhodnutím Rady města Pardubice, respektive zastupitelstva, není možné sdělovat další podrobnosti,“ doplnil další náměstek primátora Jan Nadrchal z ANO.

Více zatím říct politici nemohli, protože podepsali dokument, který je zavázal k mlčenlivosti. Přesto redakce MF DNES získala exkluzivně několik informací navíc.



Předně se potvrdil zájem firmy Strabag, která před minulou sezonou začala sponzorovat pardubický fotbalový klub, a celkem se dalo odhadnout, že to dělá i kvůli tomu, že by ráda zakázku získala.

Zastupitelstvo nejspíš rozhodne až v lednu

Nicméně společnost má konkurenta, který předložil ještě nižší cenu. Obě firmy se totiž pohodlně vešly do finančního limitu města, a dokonce nabídly ceny řádově o desítky milionů nižší. To by mohlo pomoci celému projektu ke schválení v zastupitelstvu.

Právě to totiž bude dávat stavbě definitivně zelenou. Otázka je, kdy to bude.



„Příští zasedání zastupitelstva je naplánované na 17. prosince, ale podle mého názoru vše ještě nebude uzavřené, uvidíme. Spíše si ale myslím, že stadion budeme řešit v lednu,“ řekl minulý týden šéf zastupitelského klubu ODS Petr Klimpl.



Jeho strana dlouhodobě opravu stadionu kritizuje a říká, že město si ji momentálně nemůže dovolit.

„Navrhujeme, aby se 140 milionů získalo tím, že se odloží rekonstrukce Letního stadionu na dobu, kdy bude jasné, jak se vyvíjí ekonomika státu a města,“ řekl třeba na konci června náměstek primátora Jan Mazuch z ODS, který střeží městský rozpočet.

Oprava se netýká polorozpadlé východní tribuny

Jeho kolega Petr Kvaš zase upozorňuje, že stávající oprava se vůbec netýká polorozpadlé malé východní tribuny nedaleko parku.

„Ta tam zůstane a mám obavy, že docela nadlouho. Bude stát vlastně za novým stadionem. Bohužel než budeme na její opravu mít peníze, tak z ní opadá vše cenné a zbude jen nevzhledný beton,“ uvedl Kvaš.

Politici nyní budou posuzovat obě nabídky a vybírat z ní tu nejlepší. To zabere několik týdnů. Drtivou většinu bodů v soutěži dostanou firmy přitom právě za splnění cenového limitu. Další body pak budou za to, jak rychle firma stihne dílo dokončit.

Stadion nutně potřebují prvoligoví fotbalisté Pardubic, kteří své domácí zápasy musí hrát v pražském azylu. Ovšem to nemůže trvat věčně. Pokud by stavba v dohledné době nezačala, z ligy by sestoupili.