Pardubice z ligy nespadnou. Stadion se bude opravovat, stvrdili zastupitelé

Po 130 minutách plamenných vystoupení a poměrně ostrých invektiv zastupitelé Pardubic schválili ve čtvrtek v podvečer rekonstrukci Letního stadionu.

„Moc děkuji všem za podporu, hodně to pro nás znamená, vážíme si toho,“ mohl prohlásit majitel FK Pardubice Vladimír Pitter.

Jemu i ostatním členům a fanouškům klubu se řádně ulevilo. Kdyby se potřebných dvacet hlasů z celkových osmatřiceti nenašlo, tým by putoval zpět do druhé ligy.

„Pokud dnes opravu schválíte, tak máme na opravu stadionu tři roky. Jinak FAČR nám dal výjimku jen jednou, příště bychom mohli postoupit už jen s prvoligovým stadionem. Kdyby nás FAČR vyloučil, tak dostaneme zároveň pokutu tři miliony korun a byli bychom čtvrtý sestupující tým v letošním ročníku první ligy,“ řekl politikům šéf klubu FK Pardubice Vít Zavřel.

Nyní začne velký závod s časem. Klub má jen něco přes dva měsíce na to, aby licenční komisi svazu přesvědčil, že stadion skutečně v dohledné době bude mít ve vlastním městě. Nyní hraje na výjimku domácí zápasy v Praze. Licenční komise bude rozhodovat 28. května.

„Podle zástupců klubu se dá termín zvládnout,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát z ANO.

Právě on se stal jedním z hlavních aktérů výživné debaty. Podle očekávání se do sebe pouštěli především zástupci koaličních stran ANO a ODS. Ta totiž dodržela slovo a pro opravu stadionu nehlasovala, a to i přesto, že rekonstrukci měla modrá strana ve volebním programu.

ODS se stavbou stadionu nesouhlasí

„Situace se změnila. Ekonomika města není dobrá, nemáme na to peníze,“ uvedl šéf zastupitelského klubu Petr Klimpl, který kritizoval i způsob výběru stavební firmy. „Zadání soutěže bylo příliš vágní, dají se u stavby očekávat vícenáklady,“ dodal Klimpl.

„Každá stavba nese riziko vícenákladů. Metoda Design and Build byla vybrána správně, protože vícenáklady by musela nést firma, která si sama dělá projekt,“ reagoval primátor Charvát, který nakonec mohl být spokojený. Pro opravu totiž zvedlo ruku 24 zastupitelů.

Hůře se mu koukalo na to, jak se drolí jeho koalice. Především poslanec a zastupitel za ANO Martin Kolovratník kolegy z ODS vůbec nešetřil.

„Něco slíbit lidem ve volebním programu, a pak říct, že to neplatí, to je teda silné kafe,“ řekl Kolovratník s tím, že se zastupiteli za ODS cítí podveden. „Já nebudu komentovat volební program hnutí ANO, ani ho neznám a vlastně si myslím, že nic takového ani neexistuje,“ reagoval podobně ostře zastupitel za ODS Karel Haas.

Nicméně stavět se bude a podle Dušana Čížka ze stavební firmy Porr, která soutěž vyhrála, kvalitně.

„Musíme splnit veškeré normy a metody platné v České republice. Ušetřit dokážeme na tom, že vybereme ideální řešení stavby. Chceme zachovat odkaz na Výstavu tělovýchovy a sportu, která se v Pardubicích konala v roce 1931,“ uvedl Čížek s tím, že společnost chce zachovat odkaz na historii stadionu.

„I proto jsme chtěli, aby byly obě historické tribuny vidět, proto jsou v ochozech díry, které se někomu nelíbí,“ uvedl Čížek a dodal, že projektanti do plánů postupně doplnili větší VIP prostory a skyboxy, které klub bude moci zobchodovat. Podle Čížka tribuna, která vyroste před Bránou borců, bude mít kapacitu 2 600 diváků. Na současnou hlavní tribunu se pak vejde maximálně 600 lidí.

Kapacitu půjde navýšit až na 8 tisíc diváků

„Celkem bude mít stadion kapacitu 4 600 míst, je však možné ji navýšit až na více než 8 000 tisíc lidí. To by podle mého odhadu stálo dalších 120 až 150 milionů,“ dodal Čížek.

Podle primátora Charváta je možné na stavbu získat dotaci od státu. „Mohli bychom čerpat až polovinu uznatelných nákladů,“ doplnil primátor s tím, že oproti původním odhadům se během výběrové soutěže ušetřilo 50 milionů korun.

Nicméně ani to kritiky neobměkčilo. „V této těžké době je zcela absurdní tady rozhodnout, že za jednoúčelový stadion utratíme stovky milionů a pak budeme každý rok utrácet miliony za jeho provoz,“ uvedl člen Strany zelených Jakub Kutílek zvolený za Piráty.

„Cítím se podveden ODS. Vaše strana byla odpovědná za devastaci stadionu, když jste tady roky vládli. Kvůli vám se stanovil cenový limit na stavbu a nyní řeknete, že to neschválíte? To nechápu,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl, kterému mu vadil i přístup magistrátu.

„Měli nás upozornit, že metoda design and build nás dovede do slepé ulice,“ dodal, ale nakonec stadion podpořil. „Věřím, že nakonec časem stadion dobudujeme do rozumné podoby.“