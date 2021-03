Radní představili projekt opravy Letního stadionu, umožní zvýšit kapacitu

Zatím to nebude nic moc, ale zachráníme pro Pardubice první fotbalovou ligu. No a časem z toho třeba uděláme docela slušný stadion.

Asi tak by se dala shrnout strategie vedení města Pardubice ohledně plánované opravy Letního stadionu v centru města.

„Návrh firmy Porr splňuje všechny požadavky FAČR včetně minimální kapacity 4 600 sedících diváků. Společnost také splnila finanční limity zakázky a povinnost stavbu dokončit za 94 týdnů od jejího začátku,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát, když dnes oficiálně představil plány, podle kterých by se měl 90 let starý areál opravovat.

Ty jako první zveřejnila před několika týdny MF DNES a nutno dodat, že mezi veřejností i politiky vyvolaly mírně řečeno zděšení. Pozitivních reakcí se objevovalo až příliš málo.

„To by se snad dalo postavit svépomocí,“ komentoval studii architekt a zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Definitivní zelenou musí přitom dát projektu ve čtvrtek právě zastupitelé. A zatím se ale zdá, že potřebných 20 hlasů se na radnici najde.

„Pevně věřím, že projekt projde a my budeme moci hned v pátek se zástupci firmy Porr podepsat smlouvy, aby se mohli pustit do práce. Stavět se může prakticky okamžitě,“ dodal Charvát s tím, že žádný účastník se proti výsledkům soutěže neodvolal.

A to je velké štěstí. V opačném případě, by se totiž hráči FK Pardubice téměř jistě pakovali z ligy. Vtip je totiž v tom, že pokud se stadion nezačne opravovat co nejdříve, pardubičtí fotbalisté budou z první ligy, do které se vrátili po 51 letech, nemilosrdně vyloučeni.

„Situaci v Pardubicích bedlivě sleduji a musím říct, že už nyní je za pět minut dvanáct. Licenční řízení pro příští sezonu už začíná a hotovo musí být do půlky dubna. Úplný deadline je na konci května, kdy musím na UEFA poslat seznam týmů s prvoligovou licencí na příští ročník,“ uvedl licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar, podle kterého ani přes čtvrteční pravděpodobné schválení zastupiteli nebude mít klub vyhráno.

„Rozhodně nám nestačí, že se kopne do země. Budeme od klubu potřebovat kompletní dokumentaci včetně stavebního povolení a dalších dokumentů, mezi kterými musí být i plán financování. Bude to náročný proces,“ doplnil Rýznar.

A že půjde o dny, možná o hodiny, přiznal i primátor Charvát. Jelikož se firma vybírala metodou Design and Build, tak teprve nyní bude firma Porr finalizovat svůj projekt.

„Vše vypukne, až podepíšeme smlouvy,“ dodal primátor, který je silným zastáncem opravy stadionu a zřejmě pro zvednutí ruky získá všech svých dvanáct kolegů zastupitelů za hnutí ANO.

Lovit přitom bude muset i v opozičních vodách, protože zmíněná ODS, která je hlavním koaličním parťákem Babišova hnutí, se na opravu netváří. Pravdou ale je, že část politiků by mohlo přesvědčit i to, že stadion bude možné časem vylepšit.

Podle Charváta totiž tribuny za brankou budou postaveny tak, že půjdou poměrně lehce navýšit a tím by kapacita stadionu stoupla na 6 600 lidí.

„A kdybychom časem zastavěli i rohy stadionu, tak se dostaneme už nad osm tisíc sedících diváků, čím bychom získali stadion vhodný i pro mezistátní zápasy včetně těch reprezentačních,“ dodal primátor s tím, že odhady cen za zvyšování kapacity firma teprve zveřejní.