Verdikt o pardubickém stadionu nepadne, politici dostali klub do časové tísně

Odložení zasedání pardubického zastupitelstva komplikuje život především lidem z vedení FK Pardubice. Prvoligoví fotbalisté totiž potřebují co nejdříve přesvědčit FAČR, že budou mít v dohledné době odpovídající stadion. V opačném případě sestupují.

„Je to nepříjemná komplikace. Stále věříme, že vše dokážeme stihnout, ale jasné je, že nám bude dobrý každý den. Licenční řízení je realizováno vedením FAČR velmi důkladně a čeká nás velké papírování,“ uvedl tiskový mluvčí FK Pardubice Radek Klier.

Pardubice se dostaly loni do ligy po 51 letech. Ovšem nemohou hrát doma. Jejich stadion Pod Vinicí neodpovídá standardům první ligy, a tak musí Tesla nastupovat k domácím zápasům v pražském Ďolíčku.

Od licenční komise pak klub dostal rok, aby si mohl připravit stavbu vlastního stánku. Pokud to FK Pardubice do konce května nestihne, klub bude z elitní soutěže vyloučen.

„Situaci v Pardubicích bedlivě sleduji a musím říct, že už nyní je za pět minut dvanáct. Licenční řízení pro příští sezonu už začíná a hotovo musí být do půlky dubna. Úplný deadline je na konci května, kdy musím na UEFA poslat seznam týmů s prvoligovou licencí na příští ročník,“ uvedl licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar.

Odklad rozhodnutí tak sice ještě není fatální, ale rozhodně fotbalistům ztěžuje život. Radek Klier přiznává, že manažer Rýznar je velmi přísný a akurátní a slovo výjimka nepatří do jeho slovníku. Klub tedy bude muset vše splnit do puntíku, jinak to znamená konec bez ohledu na dobré sportovní výkony.

„Posun jednání zastupitelstva o týden je nepříjemná komplikace v tom, aby prvoligová licence byla FK Pardubice vůbec udělena. Bude pak záležet na možnostech firmy PORR a rychlém vypracování projektové dokumentace. Podle mých informací bude záležet téměř na každém dni, což je i vzhledem k současné pandemické situaci riziková věc. Věřím, že FAČR Pardubicím vyjde maximálně vstříc,“ doufá však alespoň v nějakou shovívavost svazu radní města za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Zmatky kolem hlasování

Primátor Martin Charvát se za špatně připravené zasedání veřejně omluvil. Zmatky vznikly hlavně kvůli tomu, že politici do poslední chvíle vymýšleli, jak by schůze měla vypadat. Mají totiž v plánu kombinaci osobní i online účasti.

„Omlouvám se všem občanům za případné způsobené komplikace, zasedání připravujeme se vší pečlivostí s ohledem na vážnou epidemickou situaci. Na původní pozvánce jsme neuvedli přesné místo konání, neboť jsme zvažovali i možnost jeho konání ve společenském sále v případě, že se více zastupitelů připojí distančně,“ uvedl Charvát, jenž také poděkoval Pirátům, kteří ho na chybu upozornili.

Kdyby to neudělali, politici se potkali a normálně jednali, reálně hrozilo, že by někdo mohl zpětně prohlásit jejich všechna hlasování za neplatná.

„Vzhledem k možné právní nejistotě ve vztahu k přijatým usnesením jsme se rozhodli jednání zastupitelstva o týden posunout. Děkuji panu zastupiteli Janu Hrubešovi z Pirátů – Pardubice za upozornění na toto riziko vyplývající z chybějícího údaje na oficiální pozvánce,“ dodal primátor Charvát, který se svým hnutím ANO opravu stadionu podporuje a zřejmě ji i prohlasuje.