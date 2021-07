Pardubickému letnímu stadionu běží čas, zatím vypadá jako po válce

Kdo by si chtěl představit, jak za rok a půl hrají prvoligoví fotbalisté Pardubic na svém nově opraveném Letním stadionu třeba proti Spartě Praha, musel by mít hodně velkou fantazii. V současné době totiž 90 let starý stánek připomíná spíše budovu po těžkém náletu bombardérů.