Letní stadion má jednou splnit i podmínky Ligy mistrů, přestavba může začít

Na konci května to bude přesně 90 let, co se v Pardubicích otevíral všesportovní Letní stadion. Jeho sláva dávno pohasla. Velodrom, který ho obepínal, zmizel před čtvrt stoletím a od té doby to šlo s dílem od architekta Karla Řepy jenom z kopce.

Ovšem ke kulatým narozeninám dostane stadion dárek v podobě kompletní opravy. „Podpis smlouvy mezi městem Pardubice a společností Porr proběhl elektronicky v pátek 12. března,“ uvedla mediální zástupkyně firmy Lenka Tichá, a vlastně tak řekla, že už brzy ke stadionu najede stavební technika, aby započala demoliční práce.

„Původní areál v letošním roce slaví 90. výročí. Historická budova stadionu z roku 1931 je památkově chráněná a jedním ze zadávacích požadavků výběrového řízení byla její rehabilitace včetně obnovení původního vzhledu fasády západní tribuny,“ řekl Dušan Čížek, člen představenstva společnosti Porr.

Jeho firma svým prvotním návrhem mírně řečeno vyděsila veřejnost i zástupce FK Pardubice, kteří na stadionu plánují hrát první ligu. Prvním se příliš nelíbil vzhled stánku, druhým pak zejména vadila absence potřebného zázemí pro klub.

Minimálně to druhé se však v projektu má podařit vyřešit. Parametry stadionu podle zástupců firmy totiž převyšují podmínky Fotbalové asociace ČR a stadion by měl nabídnout velice slušný komfort.

Přestavba Letního stadionu v Pardubicích Datum dokončení:

31. 5. 1931

31. 5. 1931 Datum startu opravy:

12. 3. 2021

12. 3. 2021 Klient:

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Dodavatel:

společnost Porr

společnost Porr Doba výstavby:

94 týdnů

94 týdnů Rozpočet:

cca 380 milionů korun

cca 380 milionů korun Budovaná kapacita:

4 600 míst

4 600 míst Možná kapacita:

cca 9 000 míst

cca 9 000 míst Hlavní uživatel:

FK Pardubice

„Bude v něm 4 600 zastřešených sedaček, šest skyboxů – každý z nich pro 12 lidí, vznikne také VIP zóna pro 150 lidí, MIX zóna i komfortní zázemí pro média,“ doplnila Tichá s tím, že projektanti počítali i s prostory pro občerstvení a toalety diváků, které by měly mít dostatečnou kapacitu.

Návrh navíc umožňuje v případě potřeby navýšení celkové kapacity stadionu až na kategorii UEFA 4, která by umožnila pořádání zápasů v rámci evropských pohárů nebo reprezentace.

„Stavba bude připravena na poměrně snadnou dostavbu. Pokud by se navýšily tribuny a zastavěly rohy, čímž by vznikl uzavřený stadion, tak by kapacita stoupla k devíti tisícům lidí. Náklady odhaduji na 120 až 150 milionů,“ uvedl Čížek.

Podle něj má jeho společnost všechny předpoklady zakázku zvládnout. A to i proto, že stavěla stadiony pro Euro nebo chystané mistrovství světa v Kataru.

„Díky našim znalostem v oblasti výstavby několika velkých stadionů během příprav na EURO 2008 v Rakousku a stejně tak stadionu Al – Wakrah v Kataru pro mistrovství světa v roce 2022 jsme optimálně připraveni, abychom stadionu v Pardubicích obnovili zašlou slávu,“ dodal Čížek.

Nyní čeká firmu i FK Pardubice závod s časem. Klub musí do konce května na FAČR předložit projekt stavby i další potřebné dokumenty. Pokud to nestihne, administrativně bude vyloučen z ligy a zaplatí pokutu tři miliony. Momentálně Pardubice hrají na výjimku na Bohemians.

Někteří zastupitelé se pak děsí toho, co spuštění stavby provede s městskou pokladnou. „Bohužel se našlo všehoschopných 24 zastupitelů, kteří zvedli ruce pro z mnoha důvodů nejhorší městský projekt v historii. Oprava stadionu způsobí ekonomické potíže městu na hodně dlouho,“ řekl Karel Haas z ODS.