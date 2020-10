Noví krajští radní podrží ředitelku pardubického letiště

Od sečtení výsledku voleb uteklo něco přes týden a Pardubický kraj už má nové vedení. Politici v pátek podepsali koaliční smlouvu.

„Shodli jsme se na všem důležitém, máme zpracované i základy programového prohlášení. To v příštích týdnech doladíme,“ uvedl staronový hejtman Martin Netolický s tím, že kraj ruší také pozice plně placených předsedů kontrolního a finančního výboru. „Mám za to, že budeme jediný kraj v zemi, kde nebudou další uvolněné pozice mimo radu. Je to vzkaz lidem v těžké době,“ dodal lídr 3PK.

A hned na tiskové konferenci po podepsání smlouvy ukázali radní kraje, že budou dál pokračovat v boji proti hnutí ANO. To vůbec nepřipustili do koaličního vyjednávání a nyní navíc chystají bojkot zamýšleného odvolání šéfky pardubického letiště Hany Šmejkalové, které na popud ANO už schválilo pardubické zastupitelstvo.

„Na mne je to poněkud překotné. Nejprve musíme tu situaci na letišti analyzovat,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš z ODS. Společnost East Bohemian Airport (EBA), která letiště provozuje, kontroluje ze dvou třetin město, zbylou část drží Pardubický kraj.

V posledních týdnech silně kritizovaná Šmejkalová tak zatím zůstává ve funkci. Valná hromada společnosti EBA se jejím odvoláním dokonce ani nezabývala. „Zamítla ale návrh představenstva vyplatit ředitelce odměny 225 tisíc,“ uvedl server zdopravy.cz.

Zastupitelé Pardubic přitom Šmejkalové v září vyslovili nedůvěru a chtějí její odvolání. Nelíbilo se jim, že si chce nechat v době krize letecké dopravy vyplatit prémie, že si koupila nový služební vůz a také jak nastavila svou e-mailovou schránku před odjezdem na dovolenou.

Když ředitelka skončí, letiště musí zastavit provoz

„Její hlasování pro osobní odměny, nákup služebního vozu za nemalou částku, to jsou věci, přes které se osobně nepřenesu. Proto navrhuji její odvolání a vypsání transparentního výběrového řízení na skutečného krizového manažera,“ uvedl zastupitel a krajský volební lídr za ANO Martin Kolovratník.

Krajští radní však upozornili, že Šmejkalová je takzvanou odpovědnou osobou za letiště z pohledu Úřadu pro civilní letectví, a její výměna je tak složitá. Kdyby náhle skončila, letiště by muselo zastavit provoz.

Představenstvo po velmi emotivní debatě tento týden rozhodlo o zaslání žádosti o změnu odpovědné osoby k Úřadu pro civilní letectví. „Valná hromada sice může někoho odvolat z představenstva, ale mezitím musí být připravené řešení, my musíme mít zajištěný chod letiště,“ řekl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.

„Nebudeme naskakovat na tyto věci jen proto, že se někomu před volbami hodily. Budeme o změnách s městem jednat,“ uzavřel hejtman.

V poslední době silně ztrátové letiště muselo opět žádat akcionáře EBA o navýšení základního kapitálu, znovu dostane 16 milionů korun.