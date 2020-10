Populismus prohrál, tvrdí hejtman Netolický a domlouvá staronovou koalici

Získal 6 777 preferenčních hlasů, což bylo v kraji suverénně nejvíc. Navíc bleskově dohodl pokračování koalice s KPK, STAN, ODS a TOP 09 a má velkou šanci získat křeslo hejtmana na již třetí volební období. K úspěchu mu pomohlo mimo jiné i ostré vymezení proti hnutí Andreje Babiše.

„Ukazuje se, že v Pardubickém kraji nevítězí populismus. Výsledek prvního hnutí ANO je evidentně za očekáváním a vychází i z celé předvolební kampaně. Program, který byl představován tímto populistickým hnutím, všechny ostatní sjednocoval,“ řekl Netolický.

Bývalý hejtman Radko Martínek výsledek označil za politický zázrak. Taky to tak vidíte?

Jestli byl něco politický zázrak, tak se odehrál před čtyřmi lety, kdy tato koalice vznikla. Leckteří lidé nám říkali, že to je slepenec, že koalice nemůže být stabilní. Teď je vidět, že to tak není, všechna jednání jsme vedli korektně, a dokonce mohu říct, že se z nás stali přátelé, což v politice moc nebývá. Jsem rád, že i ostatní koaliční strany uspěly, ukazuje se, že si lidé váží práce jednotlivých radních, kteří v uplynulých čtyřech letech Pardubický kraj vedli, je to potvrzení toho, že krajská koalice má pokračovat. Myslím, že lidé tu více vnímali krajská témata a krajské osobnosti, než celostátní politiku. Ti, kteří volili vítěze, jsou disciplinovaní voliči...

Proč?

Když se podíváte na počty preferenčních hlasů, tak jsou poměrně malé. Z toho vyplývá, že lidé často u hnutí ANO házeli celou kandidátku, tedy byli přesvědčeni o správnosti této volby. U ostatních se s preferenčními hlasy výrazně více pracovalo, jsou tam výrazné skoky, u nás například Petr Fiala či Radko Martínek. Z toho usuzuji, že se z toho podařilo udělat více regionální a možná trochu komunální volby než volby celostátní.

Proč je pro vás nepřijatelné jít do koalice s ANO? Jejich lídr tvrdil, že se snažil v kampani nehloubit příkopy.

Jedna věc je osobní přístup a přístup v rámci kampaně a druhá věc je programová. Já nevím, co je hnutí ANO, to je největší problém. Jestliže je to pouze skupina lidí, z nichž každý reprezentuje sám sebe, tak je to málo. V české politice bychom se podle mne měli vrátit k hodnotám, tradicím a k tomu, co ti lidé zastávají a chtějí konkrétně prosadit. Myslím si, že to je nejsilnější odpověď na vaši otázku. Když jsem si četl program hnutí ANO, tak s ním prostě nesouhlasím. Bylo tam jenom několik málo bodů, které nebyly přehnané, jen několik bodů, které lze rozpracovat. Jsou tam věci, na které kraj nemá peníze. Když jsem lídrovi ANO při osobním setkání vysvětloval, jaké jsou možnosti kraje, tak pokyvoval. Nakonec vystřelil sliby dotací na elektrokola, soláry, příspěvky na porodné, nákup 300 autobusů. S tím se prostě souhlasit nedá. A aby byl někdo v koalici, kdo ze svého programu neprosadí nic? Tak tam bude proč? Divil bych se, kdyby šla do koalice nějaká strana jen proto, že chce být u toho. To by pak výsledkem bylo jen několik pašalíků pro pár lidí.

V opozici budou i Piráti?

Budeme s nimi jednat, stejně jako s hnutím ANO, uvidím, na čem se dohodneme. Každopádně Piráti přicházeli s velmi zajímavými podněty v oblasti IT a různých elektronických způsobů řízení, která je pro mnohé z nás v uvozovkách španělskou vesnicí. To jsou věci, kde bych byl velmi rád, kdyby se do toho Piráti zapojili. Nejsme v těchto záležitostech kovaní a přitom digitalizace začíná být stále důležitější. Tady vidím pro spolupráci s Piráty obrovský prostor.

Změní se něco po volbách v řízení Pardubického kraje?

Určitě se změní především složení zastupitelstva, máme tam novou stranu. Zároveň komunisté vypadávají a neuspěla ani SPD. Na druhou stranu si myslím, že pokud voliči potvrdili mandát stávající krajské koalici, tak není důvodů dělat dramatické změny. Jsem rád, že nenastane žádná personální destabilizace na krajském úřadu. Za ta léta tam vznikl tým šikovných lidí.

Jako jeden z mála sociálních demokratů jste ve volbách uspěl. Máte za sebou epizodní roli ve funkci místopředsedy strany. Neuvažujete o návratu do vysoké politiky?

V žádném případě o tom neuvažuji. Moje místo je v Pardubickém kraji, tady má práce smysl, baví mne, a jsem rád, že v ní budeme ve stávajícím složení pokračovat. Necítím svoje místo v celostátní politice, a říkám dopředu, že na sjezdu na žádnou funkci nebudu kandidovat.