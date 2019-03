Začíná se od nuly a s plnými ochozy. Pardubický hokej jde do boje o všechno

Je to skoro k nevíře, ale celý čtvrtrok chodili pardubičtí fanoušci na zápasy, ve kterých jejich Dynamu o nic nešlo. Sezona byla po slušném začátku natolik tristní, že Pardubice měly jistotu baráže už dávno před Vánocemi.



Ovšem na to se možná za pár týdnů zapomene. Stačí „maličkost“. Zvládnout dvanáct barážových duelů a zachránit pro město extraligu.

„Uděláme pro to vše,“ zní už několik týdnů z kabiny i kanceláří Dynama. Problém je však v tom, že až na vzácné výjimky slibované úsilí nebylo na ledě vidět. Pardubice prohrávaly i zápasy, ve kterých soupeři nastupovali bez motivace a v silně kombinované sestavě. Hlavně proto se zdá zřejmé, že mužstvo trenéra Ladislava Lubiny nečeká vůbec snadná mise.

„Myslím si, že sázka na hráče, se kterými nyní hraje trenér Lubina, měla přijít už v úvodu sezony, a ne až teď. Tým byl již od začátku poskládán špatně.

S trochou nadsázky mi Dynamo připomíná raketu, která někam letí, někam směřuje a pak najednou někdo zatáhne za nějakou páčku a raketa pak zase letí někam jinam,“ uvedl dlouholetý sportovní komentátor Robert Záruba.

„Konečný výsledek baráže si netroufám tipovat, myslím si ale, že teď je Dynamo ve své historii nejblíže k tomu, aby spadlo…,“ dodal expert pro týdeník Pernštejn.

Kvůli Jágrovi zkolaboval systém s lístky

Nicméně je jasné, že tým se bude moci opřít o tradiční zbraň, kterou jsou bezesporu fanoušci. Už nyní je evidentní, že na zápasech bude panovat bouřlivá atmosféra, o kterou se postarají našlapané ochozy.

„Prodej lístků nás zatím mile překvapil. Když jsme spustili internetový prodej, tak nám systém kolaboval, tolik lidí se do něj hlásilo,“ uvedl marketingový manažer Dynama Jan Hrabal.

Zájem by byl veliký i tak, ale letos ho umocňuje jediné jméno - Jaromír Jágr. Není pochyb o tom, že na oba domácí zápasy proti jeho Rytířům, jehož navíc doplnil úspěšný útočník, který odehrál ve slavné NHL více než tisíc zápasů, Tomáš Plekanec, bude vyprodáno.

„Vstupenky na Kladno mizejí nejrychleji, duely budou určitě zcela vyprodané,“ řekl Hrabal.

Na druhou stranu plné hlediště Dynamu nezajistí ani jeden jediný bod. Ty budou muset hráči vyválčit na ledě. „Je to nová soutěž. Jde se od nuly. Rozhodne to, kdo dá do baráže větší srdce, kdo bude více dřít a bojovat,“ uvedl bývalý trenér Karel Franěk, který v 80. letech byl i u titulu Tesly Pardubice.

Mám velké obavy, říká kouč Franěk

„Bohužel mám strach, jestli toto bude Dynamo schopné nabídnout. Těch změn a veletočů bylo tolik, že mám tentokrát skutečné obavy. Kádr není konsolidovaný a třeba i v play-out proti Litvínovu bylo patrné, o kolik je náš tým níže,“ doplnil zkušený kouč a manžel bývalé primátorky.



Navíc letos nepůjde jen o hokej. Tím, že klub patří radnici, půjde i o politiku. Ostatně primátor Martin Charvát dlouhodobě čelí kritice ze strany opozičních politiků i části fanoušků, za to, jak klub město řídí.

„Hokeji vůbec nerozumím, pevně věřím, že trenér Lubina nás zachrání.

O sestupu se vůbec nebudeme bavit,“ odráží kritiku politik z hnutí ANO. Podobná salva míří i na hlavu jeho stranického kolegy a generálního manažera Dynama Dušana Salfického.

Pokud by Dynamo spadlo do první ligy, intenzita naštvanosti bude jen stoupat, a to nejen v politické rovině. Ostatně vedení klubu chce na barážové zápasy najmout ochranku, která bude mít za úkol v aréně bránit politiky a šéfy klubu před případnými útoky.

„Už dlouho říkáme, že se nám nelíbí politické vedení klubu. Všechny důležité pozice drží komunální politici a to není udržitelné. Proto ihned, jak skončí sezona, je nutné začít pracovat na odpolitizování Dynama. A je v zásadě jedno, jak ta sezona nakonec dopadne,“ uvedl šéf opozičních Pirátů Ondřej Karas, který svými slovy míří na Salfického (ANO), provozně-ekonomického manažera Ondřeje Šebka (ODS), marketingového manažera Hrabala (ANO) nebo šéftrenéra Vladimíra Martince (Sdružení pro Pardubice).