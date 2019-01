Dynamo se udrží. Trenér Lubina to zařídí, věří pardubický primátor

„Tento tým pod vedením trenéra Ladislava Lubiny extraligu zachrání! O jiné variantě se ani nehodlám bavit. Hráči prostě extraligu zachránit musí. Tečka!“ vzkazuje fanouškům primátor Pardubic Martin Charvát.



A ačkoliv ještě před pár dny by se jeho slova mohla vzhledem k bídě Dynama Pardubice jevit jako čirá utopie, dva světlejší víkendové zápasy, především pak nedělní destrukce Olomouce, ukázaly, že by nemusel být daleko od pravdy.

„Debatoval jsem s trenérem Ladislavem Lubinou. Říkal mi, že už vidí světlo na konci tunelu, jeho názory mají hlavu a patu. Věřím mu, nic jiného mi ostatně ani nezbývá,“ doplnil primátor města.

Osobně se mu nelíbilo, že generální manažer klubu Dušan Salfický na nedávném diskusním kotli mluvil o tom, co by se dělo, kdyby Dynamo baráž nezvládlo a spadlo do první ligy. „O tom se vůbec nehodlám bavit. Tato varianta neexistuje, všichni víme, co by to pro pardubický hokej znamenalo. Teď musíme společně napnout síly a extraligu určitě udržet,“ uvedl Charvát.

Pokud Dynamo spadne, bude to průšvih, zní z Rozvojového fondu

Pokud by se Dynamo poprvé ve své historii poroučelo o patro níž, pro město by to mělo velké ekonomické dopady. A nejen ty. „Byl by to průšvih. Jasné je, že klub by nemohl platit nájemné za halu v dnešní výši, nakonec by ztráty šly za městem jako naším stoprocentním majitelem,“ uvedl Martin Bílek z představenstva Rozvojového fondu Pardubice, kterému patří ČSOB Pojišťovna ARENA.

Sportovní odborníci pak upozorňují na složitost shánění kádru pro nižší soutěž s ohledem na to, jak rychle ubývá na trhu kvalitních hráčů. „Návrat do extraligy je mimořádně složitý, málokterý tým to hned po sestupu dokáže,“ uvedl třeba televizní expert a bývalý extraligový útočník Milan Antoš.

Nedělní domácí výhra nad Olomoucí, na kterou fanoušci Pardubic čekali od 7. října loňského roku, do tabulky neznamená vůbec nic. Ovšem lidé z hokeje odcházeli konečně skutečně spokojení - po delší době viděli tým, který hraje s nějakou taktikou, nasazením a kvalitou. „Láďo, jsi borec! U mě už od začátku. Komu jinému věřit než tobě. Teď jen udělat baráž a příští rok se uvidí,“ napsal třeba na Facebook klubu vzkaz trenérovi Roman Končický.

Jasné ale je, že Dynamo je stále v ohromných potížích a čeká ho velmi těžký konec sezony. Trochu ulevit, alespoň ekonomicky, by mu mohlo plánované navýšení základního jmění. Jednat o něm bude už 4. února valná hromada společnosti.

„Město určitě základní jmění navýší. Zastupitelé už schválili 10 milionů. Nyní záleží, jak se k tomu postaví další menší akcionáři. Pokud se nebudou chtít na navýšení podílet, tak město udělá krok jednostranně a ostatním se tím pádem poníží akcionářský podíl,“ ozřejmil možný scénář Martin Charvát.

Ten má za sebou první jednání i s menšinovým akcionářem Jaroslavem Šudou, který se nedávno radnici ozval, že by rád od něj koupil 25 procent akcií. „S panem Šudou jsem se potkal, proces začal běžet. Zatím jen nevím, jak by chtěl získat většinu v klubu, protože minimálně jeden z dalších akcionářů (Dušan Salfický a Petr Čáslava pozn. red.) mi už řekl, že s panem Šudou do toho nejde,“ uvedl Martin Charvát.

Primátor se sešel s podnikatelem Šudou

Šuda primátora na schůzce podle deníku Sport informoval, že v dalších jednáních bude využívat jako poradce jednu pražskou právní kancelář a společnost, jež se zabývá mimo jiné audity firem. „Naše strana je připravena se zástupci města jednat i v následujících dnech,“ uvedl podnikatel, kterému nyní patří 12 procent akcií Dynama.

„Pokud pan Šuda chce navýšit svůj podíl, stačí, aby 4. února navýšil základní jmění klubu ze své kapsy, a rázem bude mít více akcií,“ doplnil primátor Charvát s tím, že v dalších bodech ho schůzka s dlouhodobým spolumajitelem hokejové organizace rozčarovala.

„Byl jsem nejvíc zklamán z toho, že by pan Šuda prý nechal v představenstvu stávající členy Dušana Salfického a provozně-ekonomického manažera. To jsem po jeho kritice radnice absolutně nepochopil a tady jsme se vůbec neshodli,“ dodal primátor trochu paradoxně, protože právě on Salfického do klubu přivedl.

O hokeji se určitě bude mluvit na čtvrtečním zasedání zastupitelstva, které začíná od 15 hodin a dá se sledovat přímo i na webu města.