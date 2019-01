Pardubičtí radní rozhodli, že budou jednat o prodeji hokejového Dynama

Prodejte mi 25 procent akcií klubu a neprodleně opusťte Dynamo.



Asi tak by se dala shrnout nabídka Jaroslava Šudy, kterou předložil pardubickým radním. Právě ti momentálně spravují zle trápící se organizaci z pozice většinových majitelů. A poněkud překvapivě se rozhodli s minoritním akcionářem dál bavit.

„Dohodli jsme se na vedení města, že se s panem Šudou sejdeme a ujasníme si další podmínky případné transakce. Důležitá je cena i jiné aspekty. Chceme, aby nám tu nabídku dále vysvětlil,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Podle dlouholetého zastupitele za ODS a také člena sportovní komise města Petra Klimpla však není o čem debatovat. Nabídka podle něj nedává žádný smysl.

„Vůbec jsem vlastně nepochopil, co nabídkou chtěl pan Šuda říct. Sám se neúčastní ani jednání na klubu, na dozorčí radu posílá svého syna. Když jsme před dvěma lety kupovali klub od Romana Šmidberského, tak to vehementně podporoval a sliboval, že pomůže městu se sháněním peněz. Podle mých informací se však nic takového nestalo,“ uvedl Klimpl.

„Prodej 25 procent akcií Dynama Pardubice bych nyní určitě nepodpořil,“ dodal politik.

Na první pohled má nabídka Šudy dvě zásadní trhliny. Ta první je v tom, že přišla pozdě. I kdyby se město rozhodlo své majority zbavit, už není šance vše schválit, podepsat a zapsat tak, aby nové vedení klubu mohlo něco před těžkým koncem sezony změnit.

Přestupy v extralize končí posledního ledna a ošidná baráž začíná o nějakých šest týdnů později. „Nyní se musíme jen modlit a doufat, že tým se sebere a zachrání extraligu v prolínací soutěži,“ řekl Klimpl.

Druhý problém je v tom, že pod nabídku, která politikům přišla v pondělí, se podepsal sám Šuda. Ten má nyní jen 12 procent akcií, které mu prodal bývalý manažer Dynama Zbyněk Kusý. Kdyby připojil dalších 25, tak má jen 37 procent, a vlastně by nic nezmohl.

Generální manažer Dynama Dušan Salfický se nevyjádřil

Dopis zastupitelů měl působit tak, že se v akci k Šudovi připojí i další menšinoví akcionáři: generální manažer klubu Dušan Salfický a nyní asistent trenéra Petr Čáslava. Každý z nich vlastní 6,5 procenta, a dohromady by tak se Šudou dali těsnou většinu.

Nezdá se však pravděpodobné, že by do toho oba šli. Do klubu je přivedl právě primátor Martin Charvát a nedá se hlavně od Salfického, který je také členem hnutí ANO, očekávat podraz na jeho šéfa.

„Nechci říkat do novin, jestli je Dušan ve shodě s panem Šudou, nebo ne. Mluvil jsem s ním o tom, ale více vám musí říct on,“ uvedl Martin Charvát. Ovšem Dušan Salfický ve středu nebral mobilní telefon a nereagoval ani na SMS.

Nicméně nabídka Šudy je napsána tak, že právě Salfický ji musí brát spíše jako útok na sebe samotného.

„Jako minoritní akcionáři společnosti reagujeme na vyhrocené politické a sportovní dění kolem hokejového klubu. Jsme hluboce znepokojeni současným nastavením a především politizací společnosti, která hokejový klub již delší dobu mediálně i ekonomicky poškozuje,“ uvedl Šuda v dopise a jasné je, že musel myslet vedle Salfického i dalšího zastupitele města za ANO Jana Hrabala (šéf marketingu Dynama) a provozně-ekonomického manažera klubu Ondřeje Šebka (ODS), který je zároveň místostarostou na radnici prvního městského obvodu. Aby byl výčet politiků v aréně kompletní, musíme zmínit i šéftrenéra Dynama Vladimíra Martince (SPP), který sedí na velké i malé radnici.

„V rukou politiků se klub stal nástrojem vyřizování si politických účtů a politický vliv klubem prorůstá na všech úrovních,“ dodal Šuda.

O hokeji se bude hodně nahlas mluvit už dnes, kdy zastupitelé pořádají neveřejný seminář. Jeho hlavním úkolem bude naplánovat jízdní řád pro konec sezony, který bude hodně dramatický. Navíc už 4. února se sejde valná hromada Dynama, kde se bude jednat o navýšení základního jmění klubu.