Sestup neznamená konec hokeje, řekl fanouškům manažer Dynama Salfický

Zájemci také zjistili, že Adam Svoboda i přes pondělní „vyhazov“ dál v Dynamu trénuje mládež a že případný pád do první ligy neznamená konec pardubického hokeje. O den později však sám Svoboda ve všech funkcích v Dynamu skončil.



Netrpěliví fanoušci pardubického hokeje sice doufají v záchranu Dynama v nejvyšší soutěži, ale rázně se dožadovali vysvětlení, jak toho chce vedení a trenéři docílit.

„Osobně pro to udělám vše, co půjde. Neumím si představit extraligu bez Pardubic,“ řekl několika stovkám fanoušků, kteří dorazili na úterní večerní debatu, hlavní kouč Ladislav Lubina.

K němu a kapitánu Tomáši Rolinkovi byli fanoušci celkem zdrženliví. Horší už to měl generální manažer Dušan Salfický a také provozně ekonomický manažer Ondřej Šebek.

„Ááá, páni hrobaři dorazili,“ zašumělo davem, když šéfové přišli na debatu. „Měl bys tady Dušane nechat klíče od kanceláře a jít. Anebo ne, přeju ti, ať si to pěkně vyžereš až do konce,“ řekl jeden z fanoušků Dynama Salfickému přímo do obličeje.

„Možná, že mě jednou vyhodí, ale sám odcházet nebudu. Jsem bojovník a nejsem zvyklý od problému utíkat,“ uvedl Salfický, který největší kritiku schytával za to, že se mu nedaří hráčské výměny nebo za to, že za Dynamo hraje málo odchovanců.

„Buď ti hráči nebyli na trhu, anebo jsme na ně neměli peníze,“ opakoval stále Salfický, který však jednou přiznal i svou chybu. „Příliš jsem se po loňské úspěšné sezoně uspokojil,“ uvedl.

„Určitě si po sezoně sedneme a vyhodnotíme naše působení, cítíme za stav klubu odpovědnost,“ dodal Šebek.

Se záchranou to vidím 50 na 50, tvrdí Hašek

Velký ohlas logicky měla i víkendová nehoda trenéra brankářů Adama Svobody, po které mu policisté naměřili 1,7 promile alkoholu. „Ukončili jsme s ním spolupráci a více to komentovat nebudu,“ řekl fandům Salfický.

Jenže ve stejnou chvíli Adam Svoboda v aréně vedl trénink mládežnického mužstva, čehož si fanoušci hned všimli.

Řeč přišla i na to, co by se s pardubickým hokejem dělo dál, kdyby baráž nedopadla dobře a Dynamo nakonec sestoupilo. „Určitě by to nebyl konec hokeje v Pardubicích. Snažili bychom se okamžitě o návrat do extraligy,“ ujistil Salfický.

Fanoušci se na závěr rozešli s tím, že jim šéfové slíbili, že pro záchranu ligy udělají vše. Ovšem podle odborníků to nebude vůbec lehké.

„Je mi z toho smutno. Všechno špatné se nabaluje, jakákoli negativní zpráva se automaticky přenáší do kabiny. Pak se to celé odráží na ledě. Podle mě jsou ti kluci mentálně kompletně dole, nikdo jim nevěří a možná ani oni sobě,“ řekl pro deník Sport slavný odchovanec Dominik Hašek.

„Baráž je jasná, před ní se musí dát do kupy, jinak bude zle. Se záchranou to momentálně vidím padesát na padesát. Kdyby teď měla začít baráž a Pardubice prohrály první zápas, už by se nesebraly. V takovém jsou rozpoložení,“ dodal bývalý brankář.