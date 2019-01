Podnikatel chce větší kus Dynama a vyhnat politiky z pardubického hokeje

Radní budou o návrhu jednat na úterní schůzi. V pondělí to přitom bylo přesně čtvrt roku, co Dynamo urvalo poslední domácí výhru v této sezoně. Z posledních sedmnácti duelů jich prohrálo šestnáct. V pátek inkasovalo ostudných 11 branek v Plzni.

Tým je pevně přikován ke dnu tabulky a už hodně dlouho může napevno počítat s těžkou baráží, ve které bude hájit extraligovou příslušnost.

Je tak s podivem, že v klubu byl až do pondělí vlastně klid. Tu a tam se vyhodil trenér, odešlo pár hráčů, jiní přišli, ale nic víc. Management městského klubu měl prostor pro další a další kroky, které měly pomoci.

Jenže nepomohly, a tak se ozval jeden z minoritních majitelů Dynama Jaroslav Šuda s tím, že by politici měli z klubu rychle zmizet.

„V tuto chvíli, kdy klub reálně bojuje a dále bude bojovat o přežití v nejvyšší hokejové soutěži (a tím dost možná o přežití vůbec), jsme toho názoru, že již není nadále možné, aby za této konstelace byl majoritní podíl nadále ve vlastnictví města Pardubice. V rukou politiků se klub stal nástrojem vyřizování si politických účtů a politický vliv klubem prorůstá na všech úrovních,“ uvedl Šuda v dopise, který rozeslal zastupitelům, včetně primátora města Martina Charváta.

V něm současný vlastník dvanácti procent akcií hokejového Dynama oznámil, že by rád odkoupil dalších dvacet pět procent od města. Tím by radnice, které nyní patří 73,6 procent akcií, ztratila v organizaci většinu, a tím pádem právo rozhodovat.

„Jako minoritní akcionáři společnosti reagujeme na vyhrocené politické a sportovní dění kolem hokejového klubu. Jsme hluboce znepokojeni současným nastavením a především politizací společnosti, která hokejový klub již delší dobu mediálně i ekonomicky poškozuje,“ uvedl Šuda v dopise.

Nenaznačil však, zda mluví i za zbylé menší akcionáře, kterými jsou generální manažer klubu a zastupitel za hnutí ANO Dušan Salfický a také dnes už trenér Petr Čáslava. Oběma patří po šesti a půl procentech akcií.

„Zatím jsem neměl čas s Dušanem o návrhu mluvit. V úterý to probereme na vedení města i na valné hromadě Dynama. Nyní je všechno velmi čerstvé a těžko na to můžu reagovat. Pan Šuda mi o dopisu říkal předem, jen jsem netušil, že ho pošle i do médií,“ uvedl v pondělí primátor Charvát.

Podnikatel slibuje klub bez přímého vlivu politiků a etický kodex

Šuda by podle svých slov rád převzal zodpovědnost za sportovní i ekonomický vývoj HC Dynama a co nejrychleji klub „odpolitizoval“. Ve svém návrhu kromě odkupu akcií deklaruje také to, že jím dosazený předseda dozorčí rady a představenstva klubu nebude politicky angažovaná osoba a že v organizaci nastaví etický kodex.

„Z celé akce nejsem příliš moudrý. Především jestli pan Šuda jedná ve shodě s panem Salfickým a Čáslavou, tak se musím usmát, protože právě tito dva stáli u pádu klubu do bahna. Navíc pan Šuda s odkupem klubu ze strany města souhlasil. Uvidíme, co z toho bude, ale jasné je, že klub je na dně a jeho budoucnost je ohrožená,“ uvedl opoziční zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Ve čtvrtek mají politici domluvený seminář na téma Dynamo.

„Musíme si vyhodnotit poslední měsíc a pak zvážíme, zda ve vedení klubu uděláme nějaké změny,“ doplnil k tomu Charvát. Politici v prosinci schválili výběrové řízení na třetího člena představenstva, které momentálně tvoří jen Dušan Salfický a Ondřej Šebek.

Potíž je v tom, že na pozici v tonoucí se organizaci se nikdo nehrne. V pondělí politikům odmítl bývalý útočník Pardubic a dnes televizní expert David Pospíšil.

„Musím oznámit, že nakonec se David Pospíšil rozhodl z časových důvodů a jiným aktivitám na místo v představenstvu neaspirovat. Takže jsme bohužel na začátku,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych, jehož návrh navíc nevyslyšela ani legenda českého hokeje Dominik Hašek. „Bohužel, také nechce.“