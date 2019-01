Pardubický kouč Lubina: Plzeň nám vysvětlila, proč jsme tam, kde jsme

„Je téměř jedno, jestli to skončilo 1:5 nebo 1:11. Hlavně doufám, že to na našich hráčích zanechá nějaké pozitivní stopy do budoucna,“ přál si po hrozivém duelu hlavní trenér Dynama Ladislav Lubina a pokračoval:

„Prakticky ve všem byl markantní rozdíl. V agresivitě, v bruslení, v osobních soubojích... Bylo toho strašně moc. Plzeň nám jasně vysvětlila, proč jsme tam, kde jsme.“

Přílišné servítky si Lubina nebral ani v odpovědi na otázku, čím Plzeň působila jeho svěřencům největší problémy.

Souhrn ze 33. kola extraligy

„Nechci to nijak konkretizovat, ale ve výsledku je to úplně o všem. O kvalitně kádru, o kondici, o přístupu k utkání, o dodržování taktiky... Opět je toho strašně moc,“ pousmál se velmi hořce.

Už ve třicáté minutě Západočeši vedli 6:0 a gólman Dynama Ondřej Kacetl se poroučel na střídačku. Na ní jej však Lubina ihned začal utěšovat.

„Nezaslouží si, aby ho hráči nechávali takhle ve štychu. I kdyby v Plzni chytal Ron Hextall v největší slávě, tak to skončí úplně stejně. Kácu jsem střídal kvůli tomu, aby si odpočinul jak fyzicky, tak hlavně psychicky a byl připraven na další zápasy,“ vysvětlil.

Jeden takový čeká na pardubické hokejisty už pozítří. Trojlístek po sobě jdoucích venkovních utkání Dynamo zakončí ve středu od 17.30 v Ostravar aréně. Nastoupí proti místním Vítkovicím, se kterými naposledy „ruplo“ 2:5.