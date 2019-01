Pardubický mladík Machala: Mám sebevědomí. Jsem připraven být lídrem

„Kdybych se na to měl podívat ze svého pohledu, tak mě hodně mrzí hned druhé střídání v první třetině. Dostal jsem dobrou přihrávku od Kusáka (Denis Kusý) a měl jsem tutovku, kterou jsem měl proměnit. Nedařilo se, ale myslím, že jsme nehráli špatný zápas. Chtěl bych celý tým pochválit,“ říkal po zápase navrátilec z uplynulého mistrovství světa do dvaceti let Ondřej Machala.

Právě kvůli němu Machala původně vůbec neměl nastoupit. Národní tým sice vypadl ve čtvrtfinále s USA (1:3) už ve čtvrtek, ale do České republiky měl přiletět až včera.

„Hned jak jsme z turnaje vypadli, tak mi Dynamo obstaralo letenku a parádně se o mě postaralo. Jsem rád, že jsem mohl být doma dřív než ostatní kluci, a chtěl bych za to poděkovat,“ prohlásil Machala.

Ten tak sice mohl nastoupit do nedělního utkání s Mladou Boleslaví, přestože jeho zpáteční cesta z Kanady nebyla zrovna ideální.

„Ta už byla trochu horší,“ pousmál se. „Celé se to zpozdilo, protože ve Vancouveru vypadl proud a dlouho jsme museli čekat na odlet. Pak deset hodin do Francie, kde bylo další zpoždění. Domů jsem se dostal v sobotu někdy v pět odpoledne,“ popisoval dál svůj návrat do vlasti Machala.

Kvůli tomu měl pak v utkání se Středočechy podle svých slov docela těžké nohy.

„Kvůli časovému posunu jsem v noci pořádně nespal a trochu mi trvalo, než jsem se rozehrál. Doufám, že ve středu ve Vítkovicích už to bude lepší,“ věřil Machala.

Během toho, co devatenáctiletý borec bojoval za mořem v národních barvách, se podle nastoleného trendu v Dynamu stihlo udát dalších několik změn. Pro Machalu je tou nejvýraznější, že na východ Čech přišel do konce sezony Brian Ihnacak. A ten minimálně v utkání v Boleslavi zaujal místo na centru druhé formace, kde na křídle řádí právě Machala společně s Denisem Kusým.

„Brian je hráč, který umí dělat body, a pokud mu to budeme s Denisem dobře dávat, tak podle mě bude schopný střílet góly... Nebo klidně i naopak. Myslím si, že naše formace má dobrou ofenzivu,“ řekl Machala.

Ten už prokázal, že je pro Dynamo velikým příslibem i v jiných utkáních než jen po boku nové posily Ihnacaka. V letošní sezoně dosud v osmi extraligových utkáních zaznamenal sice pouze jednu asistenci, ale fanouškům mohlo utkvět v paměti třeba Lubinovo hodnocení jeho letky v prosincovém derby s Hradcem Králové (1:4), kde jim s Kusým centra čtvrté formace dělal Patrik Poulíček.

„Jejich lajna byla naše jediná, která si v tom utkání získala nějaký respekt,“ chválil tehdy „mlaďáky“ hlavní trenér Dynama.

Machalovi navíc sedly i letošní střídavé starty do Frýdku-Místku, kde v pěti zápasech zapsal tři góly a čtyři asistence. A v Dynamu díky tomu všemu dostává čím dál víc prostoru, chodí na přesilovky a obecně je většinou na ledě během důležitých situací.

„Jsem za to rád. Z dvacítek jsem se vrátil s ještě větším sebevědomím a chtěl bych na sebe vzít pozici lídra. Myslím si, že na to mám, stejně tak jako Denis vedle mě. Vážíme si toho, že nám trenér dává takovou šanci,“ vzkázal i za Kusého Machala.

Už zítra dostanou oba možnost ukázat se v dalším utkání, protože Dynamo bude od 17.30 bojovat na ledě ostravských Vítkovic.

„Rozebereme si chyby z Boleslavi, ale to je všechno. Musíme se soustředit už jen na Vítkovice, protože kdybychom byli skleslí, tak už prohráváme. A to nemůžeme,“ nabádal Machala spoluhráče.