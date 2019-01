Chomutov se zvedá, upozorňuje pardubický kouč Lubina

7. října 2018. Tehdy naposledy hokejisté HC Dynamo Pardubice potěšili svoje fanoušky výhrou na domácím stadionu, když (s notnou dávkou štěstí) přemohli 5:3 chomutovské Piráty. Z dalších 25 extraligových kol uspěli už jen v derby v Hradci Králové, v Litvínově a v Praze na Spartě - domácí aréna pro ně zůstala naprosto zakletá. Minule zde nestačili na Kometu Brno (1:4).

Teď se Chomutov, který na vlastním zimáku Dynamo koncem listopadu vyprášil 6:1, do Pardubic vrací. A s ohledem na postavení obou celků v tabulce to bude nesmírně důležitý zápas. Spíš než pro domácí ale pro Chomutov - ten se totiž v poslední době probral a má ještě reálnou šanci na to, uniknout z barážových příček. Na třináctém místě ztrácí na dvanácté Karlovy Vary sedm bodů, kdežto čtrnácté Pardubice už patnáct, a na rozdíl od Pirátů na ně Vary nemají jen jeden mač k dobru v záloze, ale hned tři. Propast Dynama už se skutečně zdá být nepřekonatelná.

„Chomutov se herně i výsledkově zvedá, vyhrál tři z posledních čtyř utkání, navíc v nich obdržel pouze osm branek,“ sdělil trenér Pardubic Ladislav Lubina, přičemž před předchozím kláním s Vítkovicemi hovořil s ohledem na formu soupeře velmi podobně. Plyne z toho, že ani tentokrát nejsou karty pro Dynamo rozdány zrovna přívětivě; na druhou stranu, to má dost vlastních problémů, takže jestli je protivník zrovna „v laufu“, mu může být celkem jedno...

„Chceme uspět a vyhrát, k tomu povede pouze tvrdá práce po celých šedesát minut,“ podotkl kouč Lubina.

Ve středu v Ostravě se tím jeho hráči pohříchu moc neřídili, nebo se alespoň nezdálo, že by měl vítkovický sok na cestě ke třem bodům za vítězství 4:1 nějak moc překážek. Čtvrtým triumfem tak završil svoje letošní pardubické „kolečko“.

„Stejně jako (4. ledna) v Plzni jsme i ve Vítkovicích inkasovali branku na začátku utkání,“ připomněl Lubina trefu ostravského kapitána Rostislava Olesze již ze 20. vteřiny střetnutí, ke které zásadním způsobem dopomohl nechtěnou tečí pardubický forvard Marek Hovorka.

„Pokud se chceme výsledkově zvednout, musíme hrát soustředěně po celé utkání. Jsme rádi, že se po třech zápasech venku vracíme domů, naším cílem je zvítězit a potěšit tak naše fanoušky. Jim patří velký dík, že nás chodí podporovat stále v hojném počtu - byli za námi i ve středu ve Vítkovicích,“ cenil si trenér Lubina. K neúnavnému skandování tribun však bude nutné přidat i adekvátní výkon na ledě.