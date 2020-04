Nová trať do Chrudimi nebude, zastávka v centru Pardubic snad ano

Zvažovaná trať by v cestování mezi Chrudimí a Pardubicemi odstranila jízdu úvratí přes Rosice. Plán ale asi zamíří do koše. Mimo jiné proto, že by trať nepřinesla velkou časovou úsporu, a navíc by její stavba stála místo odhadovaných dvou miliard více než čtyři.

Nové posouzení všech možných variant železničního spojení Pardubic s Chrudimí provedla pro Správu železnic společnost Sudop. Ta dospěla k závěru, že investice do Ostřešanské, Jesenčanské ani do Medlešické spojky se ekonomicky nedá obhájit.

„Je to extrémně drahé. Naopak se velmi dobře vyplácí zachovat úvrať,“ shrnul závěry Martin Kolovratník, místopředseda správní rady Správy železnic a poslanec ANO.

Vlaky zatím z Pardubic do Chrudimi jezdí na opačnou stranu do Rosic nad Labem a teprve potom míří do Chrudimi. Jízda úvratí měla zmizet, vlaky na Chrudim by totiž jely do Pardubiček, kde by se od koridoru odpojila nová trať - Ostřešanská spojka - a vedla od Nemošic přes Mikulovice kolem Ostřešan přímo do Chrudimi.

Investice za 4,3 miliardy korun by však znamenala pro spěšné vlaky poměrně málo významnou časovou úsporu, pouhé 3,5 minuty. A pro osobní vlaky jen o málo větší. Zásah do krajiny by byl výrazný, ostře proti byly Ostřešany a tamní spolek pro ochranu přírody, schvalování záměru by proto bylo velmi obtížné.

Jesenčanská spojka by byla ještě dražší

A ještě jeden důležitý argument - jízda úvratí sice znamená zdržení, nicméně hlavním úzkým hrdlem železniční dopravy ve východních Čechách je jednokolejný most přes Labe. Při chystané stavbě další etapy dvoukolejky mezi Hradcem a Pardubicemi ale tento problém zmizí. Ani posouzení jiné varianty, takzvané Jesenčanské spojky, nedopadlo lépe. Trať by byla ještě dražší a přinesla by menší časovou úsporu. Nejlepší možností je tak podle studie modernizovat stávající trať do Chrudimi a úvrať zachovat.



Předseda Spolku pro ochranu přírody a krajiny - Ostřešany Martin Havelka takový závěr přivítal. „Všechny varianty počítající s výstavbou nové tratě jsou výsledkem lobbingu velkých firem. Je to naprosto neracionální záležitost,“ uvedl.

Havelka dodal, že problém s úvratí bylo možné vyřešit v prostoru kolem nádraží. „Bohužel v oblasti pardubického nádraží se prodaly klíčové pozemky, které by toto elegantní řešení umožnily.“

I když myšlenka nové trati do Chrudimi je patrně nadobro pryč, stále je ve hře pro cestující docela atraktivní možnost, že se na železnici objeví nová zastávka Pardubice centrum. Ta by byla umístěná mezi podjezdem ulic Jana Palacha a 17. listopadu a podchodem spojujícím ulice Rokycanova a Sladkovského. Ostřešanská spojka se zastávkou původně počítala. Teoreticky by tak bylo možné cestovat z Chrudimi až do centra Pardubic a nikoliv jen na hlavní nádraží, odkud je to do středu města docela daleko.

„Správa železnic dodatkem smlouvy u Sudopu nechává posoudit ještě variantu obsluhy zastávky Pardubice - centrum a nákladní koleje do Foxconnu. Až to bude v září posouzené, předloží se to kraji a městu a mělo by padnout rozhodnutí,“ řekl Kolovratník.

Pardubický kraj by podobné řešení asi podpořil. „Pokud bude trať prodloužena do centra Pardubic a do průmyslové zóny v Černé za Bory, bylo by to velmi dobré. A jestli k tomu bude úvrať, nebo ne, to nepovažuji už za tak podstatné,“ uvedl krajský radní odpovědný za dopravu Michal Kortyš (ODS).