Kraj objednal více spojů na koridoru, spěšné vlaky přijdou o názvy

Rozsah regionální dopravy na tratích, které obslouží České dráhy (ČD) na základě objednávky Pardubického kraje, zůstane na obdobné úrovni jako dosud. Velká změna nastane tam, kde nastoupí nový dopravce Leo Expres.



České dráhy na tratích Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr a Dolní Lipka – Hanušovice končí Z Ústí nad Orlicí směrem na Lichkov, Jablonné nad Orlicí, Letohrad či Králíky budou od 15. prosince v příštích deseti letech vyjíždět vlaky soukromého dopravce Leo Expres. V rámci veřejné soutěže se na tom s dopravcem dohodl Pardubický kraj.

České dráhy potvrdily, že budou cestujícím s platnou slevovou aplikací na In Kartě, kteří již dále nebudou chtít využívat vlaky ČD, vracet poměrnou část do vypršení její platnosti. „V případě traťových jízdenek dokonce bez srážky, o peníze tak nepřijdou,“ uvedl hejtman Martin Netolický.



Například z Ústí nad Orlicí na Letohrad, Jablonné nad Orlicí a Lichkov už žádné vlaky ČD nevyjedou. Obslužnost tratí vysoutěžil právě soukromý dopravce Leo Expres, národní dopravce tak spoje, které od Pardubic pokračovaly až do Lichkova, ukončí v Ústí nad Orlicí nebo přesměruje do České Třebové.

Rozšíří se i nabídka spěšných vlaků na trati z Chocně na Náchodsko s návazností na rychlíky směr Česká Třebová – Brno.

Na regionální trati spojující Pardubice, Chrudim a Hlinsko neuslyší cestující z tlampačů na peronech názvy jako Chrudimka, Podhůra, Josef Ressel, Čertovina, Karel Adámek, Doubrava či Košumberk, kterými ČD několik let odlišovaly rychlejší spěšné vlaky.

Věc známou spíše z mezinárodních spojů však Pardubický kraj jako objednavatel dopravy nezrušil. „Pojmenování vlaků záleželo pouze na dopravci. Dopravce České dráhy nám nyní pouze oznámil záměr zrušit pojmenování jednotlivých vlaků, které v minulosti z vlastní iniciativy zavedl,“ sdělil mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

Důvod je finančního rázu. Za hlášku dlouhou pár sekund oznámenou hlasem herce Václava Knopa si správce kolejí nechá nově zaplatit.

„Důvodem pro zrušení bylo zpoplatnění pojmenování jednotlivých vlaků v jízdním řádu a také zpoplatnění hlášení ve stanicích,“ dodal Barták a jeho slova potvrdila i mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

„Za hlášení názvů vlaků zaplatí České dráhy ročně řádově stovky tisíc korun v celé síti,“ sdělila mluvčí. Lidé se tak stejně jako u osobáků musejí nově spolehnout na číselné označení vlaku.

Co by mohlo naopak cestující na stejné trati potěšit, je mírné zrychlení některých spojů. Třeba spěšný vlak s odjezdem v 9:04 hodin z Hlinska do Rosic nad Labem, kde mohou lidé přestoupit na rychlíky na Hradec Králové nebo dál pokračovat na pardubické nádraží, dojede od 15. prosince za 52 minut, dosud to bylo za 55 minut.

I ranní cestování do školy a za prací se o něco zkrátí, ranní vlak v 6:57 hodin z Hlinska do Rosic přijede v 7:51 hodin, což je o tři minuty dřív než dosud.

Co však některé možná nepotěší, je fakt, že ve směru Havlíčkův Brod - Pardubice ubude rychlejší víkendové spojení.

Konkrétně o víkendu, kdy spěšný vlak z Hlinska s odjezdem v 9:04 hodin nahradí běžný osobák. Z opačného směru se počet spěšných vlaků nemění.

Klimatizovaný RegioSpider na Poličsko už nevyjede

Větší počet vlaků objednal kraj na koridorové trati mezi Českou Třebovou a Letovicemi. Regionální spoje budou mít nově v České Třebové větší návaznost na dálkové vlaky.

„Stejně tak v Letovicích bude po několika minutách po příjezdu vlaku z České Třebové zajištěna návaznost na osobní vlak směrem do Brna a opačně. Osobní vlaky od Brna tak budou ukončeny výhradně v Letovicích a již nebudou pokračovat do Březové nad Svitavou,“ uvedl mluvčí národního dopravce Petr Pošta.

Kvůli většímu počtu osobních spojů mezi Českou Třebovou a Letovicemi ubude pro změnu pohodlí ve spojení na Poličku, kam už nebude zajíždět klimatizovaná jednotka RegioSpider, nýbrž jen modernizovaná jednotka 810. RegioSpider bude dál jezdit na tratích Česká Třebová – Lanškroun / Zábřeh na Moravě.