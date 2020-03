Vlakem z Pardubic do Hradce jezdí víc lidí, dvojkolejka pomáhá

Na důležitou železniční trať Pardubice - Havlíčkův Brod se od prosince 2018 vrátily spěšné vlaky. Na popud Chrudimi o tom rozhodl Pardubický kraj, který doufal, že lepší spojení na železnici přiláká nové cestující. To se po prvním roce potvrdilo.

Na všech meziměstských úsecích na trati 238 byl zaznamenán meziroční nárůst cestujících o 10 až 20 procent a mnohde bylo překonáno i období let 2012 a 2013, kdy tam již spěšné vlaky jezdily.

„V pracovní dny převezou vlaky mezi Pardubicemi a Chrudimí více než 2 600 lidí, o víkendu zhruba 2 400, což je meziročně o 10 procent více,“ napsal oborový specialista Českých drah Martin Hájek pro časopis Železničář s tím, že to vyplývá z výsledků sčítacích kampaní v jízdním řádu 2019.

Spěšné vlaky na této trati před devíti lety jezdily a měly úspěch, přilákaly více cestujících. Pak ale z jízdních řádů zmizely kvůli nové strategii Pardubického kraje, která preferovala autobusy.

To se změnilo v roce 2018, kdy na trať České dráhy po dohodě s Pardubickým krajem coby spěšné vlaky nasadily RegioSharky, které využily zlepšení parametrů nedávno nákladně rekonstruované trati.

Díky tomu je nabídka spojů celkem luxusní. Zvlášť s vědomím toho, že v autobusové linkové dopravě nabídka zůstává léta plus minus stejná. Například z Chrudimi do Prahy lze dojet vlakem již za hodinu a 23 minut. Kdo potřebuje jet po sedmnácté hodině z Pardubic do Chrudimi, může jít na vlak v 17.03, 17.19 či 17.53.

Podstatně se zlepšilo i spojení Hlinska s Pardubicemi či Havlíčkovým Brodem.I díky tomu v úseku Žďárec u Skutče - Hlinsko vzrostl meziročně počet cestujících v pracovní dny a v neděli o dvacet procent.

S nápadem na návrat do roku 2011 přišla Chrudim, která byla nespokojena s tím, jaké mají tamní lidé možnosti při cestování do Pardubic.

„Spěšné vlaky zásadně zlepší a zrychlí dopravní spojení chrudimského regionu i obcí na trati, včetně Chrasti, Skutče i Hlinska nejen s Pardubicemi, ale i s Prahou a Hradcem Králové,“ tvrdil v minulosti člen chrudimské dopravní komise Alexandr Němec.

Mezi Pardubicemi a Hradcem jezdí přes sedm tisíc lidí

Slušné výsledky vykázaly České dráhy i na jiných tratích. Prudce stoupá počet cestujících na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, kterou v pracovní den využilo v průměru 7,5 tisíce lidí. Jde o meziroční nárůst skoro o jedenáct procent.

V neděli podle Hájka jezdí na této trase přes sedm tisíc pasažérů, což je dokonce o čtrnáct procent více než v roce 2018 a skoro o padesát procent více než v roce 2015, kdy byla dokončena dvojkolejka v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem a České dráhy zavedly takzvaný zrychlený model dopravy.

Podle Martina Hájka je možné přitáhnout na železnici cestujících ještě víc.

„Další potenciál růstu vidím mezi Pardubicemi a Hradcem Králové po dokončení zdvojkolejnění úseku Pardubice - Stéblová, kterého bychom se mohli dočkat v roce 2023, což povede k dalšímu zkrácení jízdních dob. A nový dvojkolejný most přes Labe mezi pardubickým hlavním nádražím a rosickým nádražím zkrátí a tím dále zatraktivní cestování směrem na Chrudim a Hlinsko, neboť umožní především odstranit delší pobyty v Rosicích a tím zrychlit cestování tímto směrem,“ uvedl pro MF DNES Hájek.