Krnov zrušil Gottwaldovi čestné občanství, komunista ho srovnal s Masarykem

Krnov tak učinil symbolicky k 30. výročí sametové revoluce.

Návrh podal zastupitel Miroslav Indrák (ANO), který Gottwalda označil za hlavního viníka politických procesů z 50. let. „Kvůli tomu je historiky považován za masového vraha,“ konstatoval.

Připomněl, že čestné občanství Krnova Gottwald získal v roce 1949, tedy v době, kdy už byli komunisté u moci. „Slušné město, jako je Krnov, nemůže nechávat čestné občanství zločincům,“ připomněl Indrák.

Návrh znatelně roztrpčil komunistické zastupitele. Upozornili, že pro ně není až tak podstatné, jestli Gottwaldovi zůstane, či nezůstane čestné občanství, ale podle nich by se mělo měřit všem stejně.

„Vzpomeňme například, jak prezident Václav Havel schvaloval takzvané humanitární bombardování v Jugoslávii,“ postěžoval si Ladislav Sekanina a vrátil se ještě hlouběji do historie.

„Za první republiky se střílelo do lidí. Sám v tom mám jistou osobní zkušenost,“ řekl Sekanina. Když ho MF DNES požádala, aby vysvětlil, co tím myslel, tak to odmítl. „Stejně to život nikomu nevrátí,“ reagoval Sekanina.

Zmínil rovněž dalšího krnovského čestného občana, prvního československého prezidenta: „Stejně jako Gottwald se dá hodnotit i Masaryk.“

Přidal se další komunistický zastupitel, Petr Vartecký. „Historie je jen jedna a neměla by se předělávat podle nějakých současných módních trendů. Tehdy byla jiná doba, stejně jako je jiná ta dnešní,“ předestřel Vartecký a upozornil, že zastupitelé v roce 2012 zakázali rušit předchozí čestná občanství.

Považujete odebrání čestného občanství Klementu Gottwaldovi za správné?

Ano 27 Ne 4

Autor návrhu Indrák se ohradil proti nařčení z přepisování historie: „Ale musíme se s ní vypořádat. A srovnávat Gottwalda s Masarykem je mimo. Nevím o tom, že by Masaryk nechával střílet do lidí nebo někoho dával popravovat.“

Titul čestný občan Krnova tak stále náleží T. G. Masarykovi, jeho synovi Janovi, Edvardu Benešovi, I. V. Vinogradovi, což byl velitel jednotek Rudé armády, které město v roce 1945 osvobodily, dále Aloisi Holubovi za pomoc židovským uprchlíkům a uměleckému vedoucímu krnovského Dechového orchestru mladých Karlu Dospivovi.