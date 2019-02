Chrudim odebrala občanství. Po Laušmanovi i Stalinovi a Gottwaldovi

Od pondělí platí, že všichni tři dostali po druhé světové válce čestné občanství Chrudimi, a pak jim město tento titul zase odebralo

Zatímco Laušman narozený v Žumberku na Chrudimsku přišel o čestný titul po své emigraci v roce 1950, Stalin a Gottwald jej byli zbaveni na posledním jednání zastupitelů města.

„Zůstanou zapsáni v seznamu čestných občanů, pouze u nich bude poznámka, že v roce 2019 jim bylo čestné občanství odejmuto,“ uvedl místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti). Pro zbavení titulu hlasovalo 16 z 24 zastupitelů.

Předchozí vedení města nechtělo zasahovat do seznamu čestných občanů s odkazem na to, že by šlo jen o snahu přepisovat historii bez ohledu na dobové okolnosti. Gottwald získal čestné občanství Chrudimi v roce 1946 jako předseda vlády, který po válce obnovil Československo, Stalin byl v roce 1945 zase symbolem osvobození.

„Je potřeba se s minulostí vypořádat, podobně jako v Německu, kde odebrali čestná občanství nacistickým zločincům již v padesátých letech,“ uvedl Štěpánek

Radnice už další revizi seznamu 51 mužů a čtyř žen neplánuje, a tak u Laušmana zůstane poznámka, že byl zbaven občanství. Tento sociální demokrat v Chrudimi studoval na zdejším gymnáziu i obchodní akademii, oženil se s dcerou chrudimského starosty Václava Káška.

Laušman byl za války členem Státní rady československé v Londýně, v roce 1945 se stal ministrem průmyslu a o dva roky později předsedou sociální demokracie, v níž prosazoval co nejužší spolupráci s komunisty.

Po únorovém převratu se stal náměstkem předsedy vlády, ale záhy se z politiky stáhl a v roce 1949 emigroval do Jugoslávie, později do Rakouska, odkud byl v roce unesen a odsouzen na 17 let do vězení. Zemřel v roce 1963 v Praze Ruzyni za nevyjasněných okolností