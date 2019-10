V soláriu byla jako doma, málem kvůli tomu přišla o nos vlivem rakoviny

Rebeka si oblíbila opalování v soláriu už v době, kdy byla na střední škole. Svou kůži nebezpečnému záření vystavovala dlouhé roky, a nebála se toho, že by mohla mít v budoucnu kvůli nadměrnému slunění problémy.

„Milovala jsem, jak vypadám díky tmavší pleti mladší a nebyly vidět tolik nedokonalosti pokožky. Víc jsem se sama sobě líbila,“ sdělila.

Až v srpnu loňského roku začala litovat, že někdy do solária vstoupila. Na nose se jí totiž objevila tmavá skvrnka, kterou kožní lékařka po podrobném zkoumání a odeslání vzorků kůže do laboratoře označila za projev rakoviny.

Lékaři jí operativně odstranili všechna zasažená ložiska. V nose jí zůstala po zákroku díra, kterou bylo potřeba nahradit tkání z jejího vlastního těla.

Lékaři tak díky kožnímu štěpu z pacientčina čela mohli nos zachránit. Rebeka několik týdnů chodila s přebytečnou nevzhlednou kůží, která jí překrývala nos, aby o něj definitivně nepřišla. Když se kůže na nose ujala, mohli lékaři provést další operace, aby nakonec nos zrekonstruovali do původního tvaru.

„Podstoupila jsem to, protože nebyla jiná možnost. Dnes už si dávám pozor na to, abych svou kůži nevystavovala slunečnímu záření. Používám opalovací krém s nejvyšším faktorem a ven nevycházím bez čepice,“ svěřila se Rebeka serveru Mirror.co.uk.

Kdyby se mohla vrátit do minulosti, už by do solária nevkročila. Nyní varuje ostatní, kteří mají v opalování zálibu.

„Nechoďte do solária a neopalujte se na sluníčku bez krému s vysokým faktorem. A nezapomínejte také na pokrývky hlavy. Může vám to zachránit život,“ dodala několikanásobná máma.