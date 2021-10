Mezi slepým střevem a nádory. Roboti umí být úžasní chirurgové, říká lékař

Pro mě jsou chirurgové akční hrdinové, kteří na sále zachraňují pod velkým tlakem a v obrovském stresu lidské životy. Mnohdy hrají roli sekundy. Dá se říct, že je chirurgie adrenalin?

Samozřejmě zažíváme velmi dramatické situace, kdy se musíme rozhodnout v průběhu několika málo sekund. Dobré rozhodnutí znamená záchranu života, špatné, bohužel, ztrátu nemocného. Není to však každodenní záležitost.

Abyste se dopracovala k tomu, že se v drtivé většině situací dokážete správně rozhodnout a že to správné rozhodnutí umíte manuálně dotáhnout do konce úspěšným operačním výkonem, jsou za tím tisíce hodin strávených na sále a velká a náročná dřina. Abyste se pak jednou za čas ukázala jako akční hrdina, který pacienta vyseká z nejhoršího, otočí postel na druhou stranu a zachrání mu život. Podaří-li se to, je to potom krásný pocit.