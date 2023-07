Nemoc bílých skvrn na kůži. Vitiligo dokáže ničit psychiku

Silná křehulka Mluvčí pacientů s vitiligem a ženou, která nemoc odtabuizovala, je modelka Winnie Harlowová (28). V roce 2014 se účastnila soutěže Amerika hledá topmodelku a o čtyři roky později byla první kráskou s vitiligem na mole Victoria’s Secret. „Jít tuhle přehlídku byl vždycky můj sen. Všichni mi říkali, že to nedokážu, protože jsem celá flekatá. Ale spletli se,“ vypráví. I proto se snaží o své nemoci mluvit, donutit lidi ji přijmout a nedívat se na ni skrz prsty. A docela se jí to daří. Jen díky ní se vitiligo stalo něčím, o čem ostatní vědí. A to je důležité. „Proč by mělo být stigmatem, že vypadám jinak, když jinak jsem holka jako každá jiná?“ ptá se upřímně.